PSDB acerta filiação de Ciro Gomes ao partido; veja data prevista

O PSDB acertou a volta do ex-ministro cearense Ciro Gomes ao partido. Segundo fontes da cúpula da sigla, a cerimônia de filiação está sendo preparada para a segunda quinzena de agosto.
O acordo, segundo apurou a coluna, foi fechado em conversa por telefone entre o presidente do PSDB, Marconi Perillo, e o ex-senador cearense Tasso Jereissati, que articulou a volta de Ciro.
“A filiação vai acontecer após estas loucuras de Brasília se acomodarem um pouco, mas vai ocorrer na segunda quinzena de agosto”, disse à coluna sob reserva um influente cacique tucano.
Tasso, Ciro e Perillo também se encontraram pessoalmente em Brasília no dia 14 de julho. Na conversa, eles deixaram a filiação já encaminhada, faltando apenas definir os detalhes.
Durante a reunião de julho com a cúpula tucana, o ex-presidenciável deixou claro aos caciques do PSDB seu interesse em concorrer ao governo do Ceará pelo partido nas eleições de 2026.