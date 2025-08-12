12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Quatro casos de raiva animal são confirmados no Vale do Juruá e Idaf intensifica ações preventivas

s Os sintomas mais comuns incluem alterações neurológicas, dificuldade de locomoção, tremores, salivação excessiva e quedas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre (IDAF) confirmou, nesta semana, quatro casos de raiva animal no Vale do Juruá, três em Mâncio Lima e um em Cruzeiro do Sul. Outras suspeitas seguem em análise. A doença, transmissível entre animais e humanos, não afeta apenas cães e gatos, mas também bovinos e outros animais de criação.

Como medida de contenção, o órgão realiza bloqueios nas áreas afetadas, orienta produtores e intensifica a vacinação dos rebanhos/ Foto: Ilustrativa

Segundo o médico veterinário Luiz Leite, na maioria dos casos, a infecção é provocada por mordidas de morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue. Os sintomas mais comuns incluem alterações neurológicas, dificuldade de locomoção, tremores, salivação excessiva e quedas.

“Geralmente, a morte ocorre em até cinco dias. Ao perceber qualquer comportamento atípico, o produtor deve acionar o IDAF em até 24 horas”, disse ao site Juruá Em Tempo.

Como medida de contenção, o órgão realiza bloqueios nas áreas afetadas, orienta produtores e intensifica a vacinação dos rebanhos. Embora a imunização contra a raiva seja obrigatória uma vez ao ano, em regiões com casos confirmados o intervalo entre as doses pode ser reduzido.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.