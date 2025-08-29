Quem é Alex Matos, o 1º namorado de Marília Mendonça que viralizou com fotos raras da cantora

O publicitário Alex Matos viralizou nas redes sociais ao revelar ter sido o primeiro namorado de Marília Mendonça. Ele compartilhou fotos inéditas da cantora, feitas entre 2007 e 2008, quando a Rainha da Sofrência tinha apenas 12 anos e ele 13.

O post ultrapassou 500 mil curtidas rapidamente e despertou grande comoção entre os fãs. “Quem foi minha primeira namorada na infância? Sim, a Marília Mendonça. E continuamos amigos mesmo depois de famosa”, escreveu Alex na legenda da publicação.

A repercussão inesperada

Após a viralização, Alex decidiu se pronunciar. “Postei porque senti saudade da Marília Dias, com quem convivi e cresci. Depois de tantos anos que ela se foi, decidi compartilhar um pouco dela aqui”, disse.

Ele afirmou ainda que não imaginava a proporção que o conteúdo alcançaria:

“Não era minha intenção viralizar e tomar toda essa proporção. Seja muito feliz e carregue sempre em seu coração quem a Marília foi, mas em primeiro lugar quem Deus é e sempre será. Grande abraço e vou sumir daqui, até porque tenho que me dedicar a Cristo.”

Quem é Alex Matos?

Natural de Goiânia, Alex Matos é publicitário e atua há mais de 12 anos no mercado digital. Ele é CEO de agências de marketing especializadas em campanhas corporativas e no trabalho com cantores.

Também é fundador do Portal Cantares, dedicado a notícias e música do universo religioso. No Instagram, Alex soma mais de 10 mil seguidores, incluindo familiares da própria Marília.

Ao relembrar a amizade com a cantora, o publicitário ressaltou que o vínculo dos dois sempre foi marcado pelo carinho e respeito, mesmo após a fama da artista.

📌 Fonte: g1

✍️ Redigido por Contilnet