Quem é Isabella Arantes, namorada de Gabriel Medina e ex de Zé Felipe

Influenciadora, empresária e musa do Carnaval, Isabella soma mais de 1 milhão de seguidores

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe, oficializou nesta quinta-feira (28/8) o namoro com a influenciadora Isabella Arantes. O casal já havia sido flagrado junto em julho, mas só agora decidiu assumir publicamente a relação nas redes sociais.

Reprodução/Instagram

Carreira e vida pública

Isabella Arantes, de 28 anos, é influenciadora digital e acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos de moda, lifestyle e viagens. Além disso, é empreendedora e comanda sua própria marca de biquínis.

Ligada ao Carnaval, estreou em 2025 como musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Na televisão, já foi bailarina do Domingão do Faustão, na TV Globo, e atualmente é assistente de palco do Domingo Legal, no SBT.

Relações anteriores

Antes de se envolver com Medina, Isabella teve um relacionamento com o cantor Zé Felipe. Os dois começaram a namorar em março de 2019, ficaram noivos, mas terminaram no início de 2020, em meio a rumores de traição que marcaram o fim do romance.

Agora, a influenciadora vive uma nova fase ao lado de Medina, um dos maiores nomes do surfe mundial.

📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por Contilnet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.