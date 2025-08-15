15/08/2025
Rachadinha: investigação aponta poder ‘ilimitado’ de assessora de Hugo Motta

Procurações dão amplos poderes a Ivanadja Velloso, já ré por esquema de corrupção, para movimentar valores de 10 funcionários

Uma investigação jornalística revelou que a chefe de gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), Ivanadja Velloso Meira Lima, tem “poder ilimitado” para sacar salários e movimentar as contas de pelo menos dez funcionários e ex-funcionários. Juntos, eles já acumularam mais de R$ 4 milhões em remunerações.

As procurações, registradas desde 2011, conferem poderes “amplos e ilimitados” à assessora. A investigação aponta que esse suposto esquema de “rachadinha” pode ter continuado e se expandido quando Ivanadja Velloso, que já é ré em uma ação similar no gabinete de Wilson Santiago, passou a trabalhar com Hugo Motta.

O levantamento ainda apontou indícios de funcionários fantasmas e desvio de função, como o caso de Ary Gustavo Xavier Guedes Soares, que trabalha como motorista e caseiro na fazenda de Hugo Motta na Paraíba, mas está lotado no gabinete em Brasília. Outra funcionária, Maria Socorro de Oliveira, acumulou cargos no gabinete e no governo do estado.

Procurados para comentar as acusações, Hugo Motta e Ivanadja Velloso não se manifestaram.

Fonte: Metrópoles

