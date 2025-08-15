Railson anuncia criação de rodeio e ampliação do Festival do Açaí para 2026

Durante participação na transmissão ao vivo do 26º Festival do Açaí, o prefeito de Feijó, Railson Ferreira, adiantou algumas novidades para a edição do próximo ano. A principal surpresa é a inclusão de um rodeio na programação, além de melhorias estruturais e expansão da feira.

“Ano que vem teremos rodeio. Olha aí! Além disso, eu quero expandir a feira. Eu quero melhorar esse espaço, ampliar esse espaço, asfaltar essa parte que não está asfaltada, para que tenha mais estandes apresentando feira e negócios”, destacou o prefeito.

Segundo Railson, a prefeitura pretende manter o evento no mesmo local, mas com intervenções que garantam mais conforto e oportunidades para expositores e visitantes. A área destinada à arena de rodeio será construída atrás do espaço atual, permitindo que as novas atrações sejam incorporadas sem perder a estrutura já utilizada este ano.

Com a ampliação prevista, a próxima edição do Festival do Açaí faz parte do calendário oficial de festivais do Acre que levam cultura, geração de emprego e renda para a população de todo o estado.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: