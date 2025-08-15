15/08/2025
Universo POP
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

Railson anuncia criação de rodeio e ampliação do Festival do Açaí para 2026

Evento deve ganhar arena de rodeio e mais espaço para estandes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Durante participação na transmissão ao vivo do 26º Festival do Açaí, o prefeito de Feijó, Railson Ferreira, adiantou algumas novidades para a edição do próximo ano. A principal surpresa é a inclusão de um rodeio na programação, além de melhorias estruturais e expansão da feira.

Evento deve ganhar arena de rodeio e mais espaço para estandes, diz prefeito/Foto: Alexandre

“Ano que vem teremos rodeio. Olha aí! Além disso, eu quero expandir a feira. Eu quero melhorar esse espaço, ampliar esse espaço, asfaltar essa parte que não está asfaltada, para que tenha mais estandes apresentando feira e negócios”, destacou o prefeito.

Segundo Railson, a prefeitura pretende manter o evento no mesmo local, mas com intervenções que garantam mais conforto e oportunidades para expositores e visitantes. A área destinada à arena de rodeio será construída atrás do espaço atual, permitindo que as novas atrações sejam incorporadas sem perder a estrutura já utilizada este ano.

Com a ampliação prevista, a próxima edição do Festival do Açaí faz parte do calendário oficial de festivais do Acre que levam cultura, geração de emprego e renda para a população de todo o estado.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.