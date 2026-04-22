A previsão inicial é de 139 vagas, todas para cargos de nível superior

O governo do Acre confirmou a realização de um novo processo seletivo para a Polícia Civil, com um detalhe importante, todas as vagas serão direcionadas, prioritariamente, para municípios do interior.

A decisão foi anunciada pelo delegado-geral recém-empossado, Pedro Paulo Buzolin, que destacou a necessidade urgente de reforçar o número de profissionais fora da capital. Segundo ele, muitas cidades enfrentam falta de policiais, o que acaba prejudicando o atendimento à população e o andamento de investigações.

A previsão inicial é de 139 vagas, todas para cargos de nível superior. A autorização do concurso foi dada pela governadora Mailza Assis durante a cerimônia de posse do novo delegado-geral, realizada no dia 15 de abril. A medida faz parte de uma estratégia para fortalecer a segurança pública e melhorar a atuação da Polícia Civil em todo o estado.

De acordo com Buzolin, em entrevista à Rede Amazônica, a escolha de priorizar o interior não é por acaso. Há municípios que sequer contam com delegados atuando diretamente, como é o caso de Assis Brasil e Manoel Urbano. Isso mostra, segundo ele, como é necessário distribuir melhor os profissionais e garantir presença policial em regiões mais afastadas.

A proposta do concurso é justamente diminuir essa desigualdade, levando mais estrutura e reforço para as delegacias que hoje operam com equipes reduzidas. A expectativa é que, com mais servidores, seja possível agilizar investigações e melhorar o atendimento à população nessas localidades.

SAIBA MAIS: Veja quais são os cargos do novo concurso da Polícia Civil

As vagas serão divididas entre três carreiras principais. Para quem tem formação em Direito, haverá oportunidades para o cargo de delegado de polícia. Já quem possui diploma de nível superior em qualquer área poderá concorrer à função de oficial investigador. Também haverá vagas para perito criminal, mas, nesse caso, serão exigidas formações específicas, que ainda serão detalhadas no edital.

Ainda não há data definida para a publicação do edital, mas a confirmação do concurso já movimenta candidatos que aguardavam uma nova oportunidade na área. Até lá, a orientação é começar a preparação com base em conteúdos comuns desses cargos, como legislação, investigação e conhecimentos específicos da área policial.

Relembrando a última seleção Para quem quer ter uma ideia de como pode ser o próximo concurso, vale olhar para o processo realizado em 2017. Na época, a seleção da Polícia Civil do Acre foi organizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e disponibilizou 250 vagas imediatas. As oportunidades foram distribuídas entre os cargos de agente (176), auxiliar de necropsia (20), delegado (18) e escrivão (36).

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A governadora do Acre, Mailza Assis, anunciou um novo concurso da Polícia Civil do Acre (PCAC) durante coletiva de imprensa na cerimônia de posse do novo diretor-geral da instituição, Pedro Paulo Buzzolin. Ao todo, serão ofertadas 139 vagas.

Segundo a chefe do Executivo estadual, o governo pretende ampliar investimentos na Polícia Civil, como reforço no efetivo por meio de concurso.

“Uma instituição reconhecida, que tem um serviço de inteligência, combate ao crime, fundamental para que a gente preserve a segurança do nosso estado, a garantia dos direitos e precisa ser olhada, precisamos investir nessa instituição para que tenham condições de um trabalho que vai servir a nossa população acima de tudo. Então a população pode esperar segurança, comprometimento, respeito por parte da nossa polícia, e acima de tudo a garantia dos direitos”, disse.

“Uma das necessidades da nossa polícia é o efetivo, pessoas disponíveis para esse trabalho, para esse combate. Pensando nisso, observando as necessidades da Polícia Civil, vamos realizar o concurso, inicialmente, com 139 vagas para compor esse efetivo”, acrescentou.