Rainha da Expo Vale do Purus registra boletim por assédio contra empresário ligado ao concurso

Maria Lúcia, atual rainha da Expo Vale do Purus, procurou a delegacia em Rio Branco para registrar um boletim de ocorrência contra um empresário do setor pecuarista, que também fazia parte da comissão organizadora do concurso de escolha da rainha.

De acordo com o relato da jovem, ela teria sido alvo de assédio sexual durante uma viagem à capital, realizada com o objetivo de vender rifas relacionadas ao evento. O caso está agora sob investigação da Polícia Civil.

Até o momento, a organização da Expo Vale do Purus não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Fonte: Sena News