Rainha da Expo Vale do Purus registra boletim por assédio contra empresário ligado ao concurso

Jovem afirma ter sido vítima de empresário ligado ao concurso durante viagem para venda de rifas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Maria Lúcia, atual rainha da Expo Vale do Purus, procurou a delegacia em Rio Branco para registrar um boletim de ocorrência contra um empresário do setor pecuarista, que também fazia parte da comissão organizadora do concurso de escolha da rainha.

Maria Lúcia, rainha da Expo Vale do Purus, registrou boletim de ocorrência em Rio Branco contra empresário ligado ao concurso/Foto: Reprodução

De acordo com o relato da jovem, ela teria sido alvo de assédio sexual durante uma viagem à capital, realizada com o objetivo de vender rifas relacionadas ao evento. O caso está agora sob investigação da Polícia Civil.

Até o momento, a organização da Expo Vale do Purus não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Fonte: Sena News

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.