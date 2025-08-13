Rainha da ExpoCapixaba 2025 será escolhida no mês que vem e candidatas brilham em ensaio

As concorrentes ao título de Rainha da ExpoCapixaba 2025 já estão em clima de ansiedade para o concurso mais aguardado da programação da feira. Entre as participantes estão Yasmin Soares, Rídery Ferreira, Elitflaty Lima, Vitória Souza, Isabell Torres e Geruza Rhaxydh, que mostram toda a dedicação e preparação para conquistar o título.

O concurso faz parte da programação da ExpoCapixaba 2025, que ocorrerá de 11 a 14 de setembro, em Capixaba, no Acre, com atividades que incluem shows, cavalgada, rodeio, prova de laço e outras atrações locais, segundo a Prefeitura.Entre os shows confirmados, está a apresentação de Evoney Fernandes, marcada para o dia 13 de setembro (sábado), e Janderson Forrozeiro, que se apresentará no dia 12 de setembro (sexta-feira).

Durante o evento, as participantes serão avaliadas não apenas pela beleza, mas também pela postura, simpatia e identificação com o tema country, que é marca registrada da festa.

Segundo o coordenador da Rainha, Izaias Gomes, o desafio é superar todas as expectativas, poder proporcionar às candidatas ter um confinamento digno de um concurso, com todas as etapas, convivência. “Eu acredito que muito além do Tablado, elas vão levar para a vida isso aí, as experiências, as amizades, tudo. E é isso que eu e a minha equipe temos implantado para poder fazer acontecer. A expectativa é de surpreender o público, surpreender Capixaba e que seja um evento lindo e que as pessoas possam estar acompanhando” declarou.

A expectativa é de grande público no Ginásio Poliesportivo Hélio Tessinari, onde ocorrerá o concurso de Rainha no dia 06 de setembro, que promete movimentar as redes sociais e corar a Rainha da ExpoCapixaba, movimentando a cultura e o entretenimento da região.