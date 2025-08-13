13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Rainha da ExpoCapixaba 2025 será escolhida no mês que vem e candidatas brilham em ensaio

ExpoCapixaba acontece nos dias 11 a 14 de setembro, com cavalgada, shows nacionais, rodeio e prova de laço

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

As concorrentes ao título de Rainha da ExpoCapixaba 2025 já estão em clima de ansiedade para o concurso mais aguardado da programação da feira. Entre as participantes estão Yasmin Soares, Rídery Ferreira, Elitflaty Lima, Vitória Souza, Isabell Torres e Geruza Rhaxydh, que mostram toda a dedicação e preparação para conquistar o título.

Concurso de Rainha será no dia 06 de setembro/Foto: Vitória Olegário

O concurso faz parte da programação da ExpoCapixaba 2025, que ocorrerá de 11 a 14 de setembro, em Capixaba, no Acre, com atividades que incluem shows, cavalgada, rodeio, prova de laço e outras atrações locais, segundo a Prefeitura.Entre os shows confirmados, está a apresentação de Evoney Fernandes, marcada para o dia 13 de setembro (sábado), e Janderson Forrozeiro, que se apresentará no dia 12 de setembro (sexta-feira).

Durante o evento, as participantes serão avaliadas não apenas pela beleza, mas também pela postura, simpatia e identificação com o tema country, que é marca registrada da festa.

Segundo o coordenador da Rainha, Izaias Gomes, o desafio é superar todas as expectativas, poder proporcionar às candidatas ter um confinamento digno de um concurso, com todas as etapas, convivência. “Eu acredito que muito além do Tablado, elas vão levar para a vida isso aí, as experiências, as amizades, tudo. E é isso que eu e a minha equipe temos implantado para poder fazer acontecer. A expectativa é de surpreender o público, surpreender Capixaba e que seja um evento lindo e que as pessoas possam estar acompanhando” declarou.

A expectativa é de grande público no Ginásio Poliesportivo Hélio Tessinari, onde ocorrerá o concurso de Rainha no dia 06 de setembro, que promete movimentar as redes sociais e corar a Rainha da ExpoCapixaba, movimentando a cultura e o entretenimento da região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.