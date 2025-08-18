Rapper acreano KAEMIZE é indicado em duas categorias no Prêmio Amazônia de Música

O rapper KAEMIZE, de Cruzeiro do Sul, está representando o Acre no Prêmio Amazônia de Música do Sebrae, com indicações em duas categorias de peso: Melhor Artista e Melhor Lançamento na cena de música urbana.

A ascensão de KAEMIZE no cenário musical não é surpresa para quem acompanha o talento do artista. Suas letras e beats conquistaram um espaço único, e agora ele leva o nome do Acre para um dos mais importantes prêmios da região Norte.

KAEMIZE não está sozinho nessa jornada. A cantoraDuda Modesto também está na disputa, concorrendo na categoria Melhor Lançamento MPB.

A indicação desses artistas reforça a força da produção musical do estado, mostrando que, mesmo de longe, a criatividade e a paixão pela arte encontram seu caminho para o reconhecimento. O Prêmio Amazônia de Música é uma vitrine para talentos emergentes e um reconhecimento para quem já está consolidado, e a presença de KAEMIZE e Duda Modesto é um testemunho do potencial artístico que o Acre tem a oferecer.