Cantora acreana Duda Modesto é indicada ao Prêmio Amazônia de Música do Sebrae

Premiação reconhece talentos da cena musical amazônica

A cantora acreana Duda Modesto comemorou nesta semana sua indicação ao Prêmio Amazônia de Música, na categoria Melhor Lançamento MPB. A artista, conhecida por valorizar a cultura local em seus trabalhos, utilizou as redes sociais para compartilhar a novidade com seus seguidores.

No vídeo publicado, Duda aderiu à trend “pena que não é meu caso” para, de forma bem-humorada, dizer que sempre acreditou na realização dos próprios sonhos e no reconhecimento pelo seu talento.

Duda Modesto comemorou nesta semana sua indicação ao Prêmio Amazônia de Música/Foto: Redes Sociail

Na legenda, a artista celebrou: “Indicada a melhor lançamento MPB no Prêmio Amazônia de Música e FELIZ DEMAAAAAAIS! A vida presta meus amigos !”

O EP indicado  contou com produção e guitarras de Saulo Olímpio, direção musical de Diogo Soares, bateria de Jorge Anzol e baixo de Isabel Darah. A identidade visual foi criada por José Lucas e a fotografia é assinada por @rafawfotografia.

“Que venha a premiação e seguimos acreditando sempre!”, completou Duda.

