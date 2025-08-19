19/08/2025
Receita brasileira de pirão é eleita um dos 10 melhores pratos do mundo

Prato típico, feito com farinha de mandioca e caldo de peixe, foi o único do país a aparecer no ranking do guia gastronômico taste atlas

O pirão, receita tradicional da culinária brasileira, conquistou o 8º lugar na lista dos melhores mingaus do mundo, elaborada pelo guia gastronômico Taste Atlas. O prato, conhecido por sua textura cremosa e sabor marcante, é feito com farinha de mandioca e caldo de peixe, sendo um acompanhamento popular para frutos do mar.

A lista foi encabeçada pelo bubur ayam, mingau de arroz com frango desfiado típico do Sudeste Asiático. O ranking ainda incluiu pratos de outros países como Geórgia, Romênia e Estados Unidos. O Taste Atlas é reconhecido por seus rankings baseados em avaliações de especialistas e do público, celebrando a diversidade da gastronomia mundial.

Pirão Crédito: Reprodução

Fonte: Guia Gastronômico Taste Atlas

Redigido por Contilnet.

