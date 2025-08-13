13 de agosto de 2025
Redução de impostos vai assegurar mais de mil empregos no Polo Moveleiro de Rio Branco, diz Joabe Lira

Para obter o benefício, os empreendedores deverão protocolar um requerimento junto à prefeitura

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, afirmou nesta quarta-feira (13) que a recente redução de 50% nas taxas cobradas das empresas instaladas no Polo Moveleiro da capital, sancionada pela prefeitura de Rio Branco, vai assegurar a manutenção de mais de mil postos de trabalho.

Segundo Lira, a medida, articulada pela prefeitura, foi discutida com os empresários do setor, que garantiram que o benefício vai evitar demissões e preservar a produção local.

O desconto será válido para todos os comerciantes e fabricantes que possuem instalações dentro do Polo Moveleiro/ Foto: ContilNet

“O prefeito Tião Bocalom foi sensível a essa causa. Com essa diminuição, conversamos com os empresários e eles disseram que será possível manter mais de mil empregos. Isso movimenta a nossa economia e beneficia diretamente a população acreana, em especial os marceneiros que atuam no polo”, destacou.

O desconto será válido para todos os comerciantes e fabricantes que possuem instalações dentro do Polo Moveleiro. Para obter o benefício, os empreendedores deverão protocolar um requerimento junto à prefeitura.

Para o presidente da Câmara, ações como essa fortalecem a economia e garantem estabilidade para setores estratégicos. “São projetos que fazem a diferença para a cidade e para quem vive do seu trabalho”, concluiu.

