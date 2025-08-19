Repórter Otávio Damasceno diz não lembrar do acidente e já pode recebe visitas

18/08/2025
O repórter acreano Otávio Damasceno apresentou sinais de recuperação após a retirada total da sedação. Ele ainda não se lembra do grave acidente de motocicleta, ocorrido no município do Bujari, quando colidiu com a traseira de um ônibus escolar, que resultou em traumatismo cranioencefálico grave, trauma fechado no tórax e fraturas no punho e em dedos da mão esquerda.

Otávio Damasceno conversa com a família no hospital e apresenta sinais de melhora/Foto: Reprodução

Damasceno continua se alimentando por sonda, mas já responde a estímulos e interage com familiares. Segundo informações da família, ele respondeu às perguntas feitas pela mãe, demonstrando curiosidade sobre o motivo de sua internação. O médico autorizou duas visitas nesta terça-feira, quando a família planeja explicar os detalhes do acidente.

Nota oficial:

“Tiraram toda a sedação, continua se alimentando via sonda, hoje respondeu todas as perguntas que a mãe dele fez, inclusive perguntou o que tinha acontecido e porque ele estava no hospital. Amanhã o médico liberou duas visitas para ele poder conversar mais e se acalmar. Amanhã a família vai falar do acidente para ele. Obrigada pelas orações.”

