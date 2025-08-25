24/08/2025
Repórter Otávio Damasceno recebe alta hospitalar e segue recuperação em casa

Comunicador ficou 14 dias internado após acidente grave na BR-364

Após duas semanas hospitalizado devido a um grave acidente de trânsito, o jornalista Otávio Damasceno, da TV5/Ecoacre, afiliada da Band no Acre, já está em casa ao lado da família. A informação foi confirmada por colegas de trabalho neste domingo (24).

Repórter Otávio Damasceno recebe alta hospitalar e segue recuperação em casa. Foto: Reprodução

O comunicador deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco no dia 11 de agosto, após colidir sua motocicleta com a traseira de um ônibus escolar na BR-364, nas proximidades do município de Bujari. Com o impacto, ele sofreu traumatismo cranioencefálico, trauma no tórax e fraturas na mão esquerda.

Na última quinta-feira (21), Damasceno deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para a enfermaria, já apresentando sinais de melhora no quadro clínico. Agora, ele continuará o processo de recuperação em casa, sob acompanhamento médico e com o apoio da família.

