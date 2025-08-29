Resultado do TCU: notas das provas objetiva e discursiva são divulgadas

O concurso do Tribunal de Contas da União (TCU) teve mais uma etapa concluída. Nesta sexta-feira (29/8), foram publicados no Diário Oficial da União o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo.
Recursos
Os candidatos poderão acessar a imagem da prova discursiva, os espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório entre 10h do dia 1º de setembro e 18h do dia 2 de setembro de 2025, pelo site da banca Cebraspe.
A etapa discursiva é considerada decisiva para a classificação final. Especialistas alertam que um recurso bem fundamentado pode ser determinante para a aprovação.
Panorama do concurso TCU
Organizado pelo Cebraspe, o certame oferta 40 vagas imediatas, além de 20 em cadastro reserva. O cargo de Técnico Federal de Controle Externo exige nível médio de escolaridade e possui salário inicial de R$ 15.128,26.
As provas foram aplicadas em Brasília/DF no dia 3 de agosto de 2025:
-
Manhã: prova objetiva
-
Tarde: prova discursiva
Etapas do concurso
📌 Primeira etapa:
-
Provas objetivas (eliminatório e classificatório)
-
Prova discursiva (eliminatório e classificatório)
📌 Segunda etapa:
-
Programa de formação (eliminatório)
Resultado TCU – Resumo do certame
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 40 + 20 CR
- Cargo: Técnico Federal de Controle Externo
- Escolaridade: nível médio
- Salário inicial: R$ 15.128,26
- Inscrições: 30/5 a 17/6
- Taxa: R$ 70,00
- Provas: 3/8/2025
- Edital
📌 Fonte: Diário Oficial da União / Direção Concursos
✍️ Redigido por Contilnet