Reunião prolongada de Lula com militares levanta questionamentos nos bastidores

A reunião realizada nesta semana entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os comandantes das Forças Armadas se estendeu por quase duas horas. Segundo apuração, o motivo da longa conversa foi o volume de temas discutidos, entre eles promoções internas, demandas orçamentárias e questões operacionais de cada força.

Estiveram presentes no encontro o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes do Exército, general Tomás Paiva; da Marinha, almirante Marcos Olsen; e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno. De acordo com Múcio, o grupo levou ao presidente uma série de “problemas” enfrentados pelas forças. “Discutimos sobre os nossos problemas, inclusive orçamento”, afirmou o ministro.

A reunião ocorreu em um momento estratégico, já que dois dias depois o governo federal anunciou o desbloqueio de R$ 20,7 bilhões do Orçamento da União para 2025. Desse montante, cerca de R$ 1,92 bilhão foi destinado ao Ministério da Defesa, o que pode ser interpretado como uma resposta direta às demandas apresentadas no encontro.

Além da liberação orçamentária, a reunião também abordou promoções dentro das forças militares, que tradicionalmente dependem de aprovação do presidente da República. A conversa teria ocorrido em clima de normalidade e colaboração, segundo fontes do Planalto.

O encontro reforça o canal de diálogo entre o Executivo e as Forças Armadas em um momento de atenção às necessidades estruturais e financeiras das instituições militares, especialmente diante do planejamento para o próximo ano.