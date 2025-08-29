Rio Branco amanhece com o ar mais poluído do país após aumento das queimadas

Rio Branco registrou nesta sexta-feira (29) a maior poluição do ar entre todas as cidades brasileiras, segundo dados da plataforma IQAir. Às 08h05, a capital acreana apresentava concentração de 31 µg/m³ de PM2,5 — partículas finas com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros —, valor 6,2 vezes acima do limite anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O aumento da poluição está diretamente ligado às queimadas no estado. Nas últimas 48 horas, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) contabilizou 144 focos de incêndio. No acumulado do mês de agosto, foram 342 pontos de queimada, mais que o dobro do registrado em julho, quando ocorreram 163 focos.

Apesar do crescimento preocupante, os números ainda estão longe dos registros de 2024. No mesmo período do ano passado, de 1º a 28 de agosto, o Acre contabilizou 1.543 focos de incêndio, mais de 4,5 vezes o total deste ano. Além disso, em setembro de 2024, a qualidade do ar atingiu níveis críticos, com concentração de PM2,5 chegando a 605 µg/m³, 40 vezes superior ao limite da OMS.

O cenário alerta para a necessidade de medidas urgentes de combate às queimadas e de proteção da saúde da população, especialmente crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, que são mais vulneráveis aos efeitos da poluição.