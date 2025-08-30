Rio Branco recebe o 2º Encontro dos Dinos neste sábado, no Lago do Amor; confira

Primeira edição, realizada em 2023, foi um sucesso e animação promete ser ainda maior neste ano

O Lago do Amor será o cenário do 2º Encontro dos Dinos, neste sábado (30), a partir das 16h30, evento promovido pelo projeto Dino Acre.

Segundo Moisés Santos, idealizador e responsável pelo projeto, a iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de diversão e alegria para toda a família. “O primeiro encontro, realizado em 2023, foi um sucesso. Queremos levar humor e encantamento tanto para as crianças quanto para os adultos, e os personagens dinossauros com certeza vão chamar a atenção”, afirmou.

Rio Branco recebe o 2º Encontro dos Dinos neste sábado no Lago do Amor/Foto: Reprodução

O encontro contará com a presença de diversos dinossauros em cores e estilos variados, prometendo animar o público que visitar o local.

Para quem deseja acompanhar mais detalhes sobre a programação e os personagens, o projeto mantém informações atualizadas no Instagram oficial: @dinoacreac.

