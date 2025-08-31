Rio Branco tem redução de quase 30% no número de incêndios urbanos em agosto, diz Defesa Civil

O Acre apresenta sinais positivos no combate aos incêndios ambientais em 2025, segundo dados da Defesa Civil Municipal, divulgados a pedido do ContilNet.

De janeiro até 29 de agosto, o estado contabilizou 1.518 incêndios urbanos, o que representa uma redução de 11% em relação ao mesmo período de 2024.

Somente no mês de agosto, entre os dias 1º e 29, foram registrados 482 incêndios urbanos, uma queda ainda mais expressiva de 28% comparado ao mesmo período do ano passado.

No meio rural, os números também mostram redução. Dados do Painel de Fogo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam 44 focos de queimadas rurais apenas em agosto, totalizando 59 focos desde janeiro.

A nível estadual, o monitoramento do Inpe aponta 557 registros no período de janeiro a 29 de agosto, sendo 342 apenas em agosto.

Apesar dos números positivos o risco de incêndios tende a aumentar com a chegada do período de estiagem do verão amazônico, que começa em julho e se intensifica nos meses de agosto e setembro.

O alerta é reforçado pelo histórico recente da capital acreana, em 2024, Rio Branco registrou alguns dos piores índices de qualidade do ar do mundo, com impactos diretos na saúde da população.

Na ocasião, aulas foram suspensas e a prefeitura decretou situação de emergência, evidenciando os efeitos drásticos que incêndios urbanos e queimadas podem causar.