Rio no interior do Acre chega a marca de 74 centímetros nesta quarta

O Rio Acre, na cidade de Brasileia, fronteira do Acre com o Peru, apresenta uma situação preocupante nesta quarta-feira (27). De acordo com boletim da Defesa Civil municipal, o nível do manancial chegou a 74 centímetros, reflexo da seca severa que atinge o estado.

A baixa do manancial traz impactos diretos à população local, especialmente comunidades ribeirinhas que dependem da água para consumo, transporte e atividades econômicas. O órgão orienta moradores de áreas ribeirinhas a adotarem medidas de prevenção, como evitar o desperdício de água, reforçar a segurança das residências e manter-se atentos a possíveis riscos de desabastecimento.

Em caso de emergência, a Defesa Civil disponibiliza canais de contato para atendimento imediato, garantindo suporte às famílias afetadas pela situação do Rio no município. No ano passado na mesma época, o nível chegou a 34 centímetros, uma das menores marcas registradas.