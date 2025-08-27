Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos

O economista Gil do Vigor e o ex-ginasta Diego Hypolito movimentaram as redes sociais após serem fotografados de mãos dadas durante a estreia de Glória Groove como Madame Morrible, no musical Wicked, em São Paulo, na noite de terça-feira (26/8).

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, Gil comentou o episódio com bom humor:

“Ele é um querido, muito fofinho, mas só amizade. Peguei a mão dele porque gosto de ficar de mão dada. Tenho um carinho grande. Por enquanto é só amizade… ainda”, disse o economista.

Gil também deixou em aberto a possibilidade de o vínculo evoluir: “Se daqui para frente vamos dar um beijinho? Não sei. A gente assistiu ao musical todo agarradinho, mas não beijou nem nada. Ele é muito bonitinho”.

O que disse a assessoria de Diego

A equipe de Diego Hypolito esclareceu que o encontro foi uma oportunidade casual, já que ambos estavam em São Paulo. Segundo a assessoria, não há namoro entre eles, mas uma amizade em construção:

“Não estão juntos oficialmente, estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz.”

Diego, inclusive, presenteou Gil com medalhas do Instituto Hypolito e reforçou que os momentos de proximidade refletem carinho e cumplicidade.

Por ora, os dois mantêm a amizade como prioridade, mas sem descartar que a relação possa evoluir naturalmente.

📌 Fonte: Coluna Lucas Pasin / Assessoria de Diego Hypolito

✍️ Redação ContilNet Notícias