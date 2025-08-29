Sabrina Carpenter, Twice e mais: veja os lançamentos musicais da semana

0
O mundo da música se encheu de novos álbuns, colaborações e singles de grandes nomes da indústria nesta semana. Nomes com Sabrina Carpenter, Twice, Bon Jovi e Luísa Sonza foram alguns dos destaques.
Outros artistas também divulgaram novos projetos. Abaixo, a CNN reuniu os principais lançamentos musicais desta semana. Veja!
Veja os lançamentos musicais da semana
Sabrina Carpenter — “Man’s Best Friend”
Twice — “Enemy”
Hayley Williams — “Ego Death At A Bachelorette”
Jessie J — “Believe in Magic”
Bon Jovi, Bruce Springsteen — “Red, White and Jersey”
Eminem — “Everybody’s Looking At Me”
Elton John — “The Devil Wears Prada: A New Musical”
DJ Khaled — “You Remind Me” e “Brother”
DJ Snake, Don Toliver — “Something Wrong”
The Kid Laroi — “She Don’t Need To Know”
Blood Orange — “Essex Honey”
Gigi Perez — “At The Beach, In Every Life”
Sydney Rose, Delaney Bailey — “I Stopped Trying”
“Caught Stealing” — trilha sonora de “Ladrões”
Luísa Sonza — “Red Kingdom”
Gaby Amarantos — “Rock Doido”
Wanessa Camargo — “Lado B (Ao Vivo)
Pedro Sampaio — “Sequência Feiticeira”
Clara Buarque, Tom Veloso — “Nosso Caso”
Clayton & Romário, Kaique & Felipe — “Cachaçada”
Enzo — “Celular da Maçã”
Mc Daniel, 2B, Mc Vinny, Bielzin, Mc Rodson e Mc RN — “Ferrari Roma”
Felipe e Rodrigo — “Nossa Cara”
Jorge Vercillo, SalDoce — “Bem ou Mal”
MC Binn, DJ Chulo — “Posturado e Chucro”
Xamã, BIN, J. Eskine, Lourena e Lukinhas — “Poesia de Boteco”
Luiza Martins, KING Saints, Gabriel Nandes, Ucha — “Como Nunca Antes”
Grupo Envolvência — “Metamorfose Vol. 2”
Liza Lou — “Doce Confusão”
Matheus Tavares — “A Dança”
Dueto — “Eu Você e o Samba”