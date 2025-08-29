Sabrina Carpenter, Twice e mais: veja os lançamentos musicais da semana

Artistas divulgaram novas faixas, álbuns e colaborações

O mundo da música se encheu de novos álbuns, colaborações e singles de grandes nomes da indústria nesta semana. Nomes com Sabrina Carpenter, Twice, Bon Jovi e Luísa Sonza foram alguns dos destaques.

Outros artistas também divulgaram novos projetos. Abaixo, a CNN reuniu os principais lançamentos musicais desta semana. Veja!

Veja os lançamentos musicais da semana

Sabrina Carpenter — “Man’s Best Friend”

Twice — “Enemy”

Hayley Williams — “Ego Death At A Bachelorette”

Jessie J — “Believe in Magic”

Bon Jovi, Bruce Springsteen — “Red, White and Jersey”

Eminem — “Everybody’s Looking At Me”

Elton John — “The Devil Wears Prada: A New Musical”

DJ Khaled — “You Remind Me” e “Brother”

DJ Snake, Don Toliver — “Something Wrong”

The Kid Laroi — “She Don’t Need To Know”

Blood Orange — “Essex Honey”

Gigi Perez — “At The Beach, In Every Life”

Sydney Rose, Delaney Bailey — “I Stopped Trying”

“Caught Stealing” — trilha sonora de “Ladrões”

Luísa Sonza — “Red Kingdom”

Gaby Amarantos — “Rock Doido”

Wanessa Camargo — “Lado B (Ao Vivo)

Pedro Sampaio — “Sequência Feiticeira”

Clara Buarque, Tom Veloso — “Nosso Caso”

Clayton & Romário, Kaique & Felipe — “Cachaçada”

Enzo — “Celular da Maçã”

Mc Daniel, 2B, Mc Vinny, Bielzin, Mc Rodson e Mc RN — “Ferrari Roma”

Felipe e Rodrigo — “Nossa Cara”

Jorge Vercillo, SalDoce — “Bem ou Mal”

MC Binn, DJ Chulo — “Posturado e Chucro”

Xamã, BIN, J. Eskine, Lourena e Lukinhas — “Poesia de Boteco”

Luiza Martins, KING Saints, Gabriel Nandes, Ucha — “Como Nunca Antes”

Grupo Envolvência — “Metamorfose Vol. 2”

Liza Lou — “Doce Confusão”

Matheus Tavares — “A Dança”

Dueto — “Eu Você e o Samba”

