21/08/2025
Universo POP
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões

Saerb suspende atendimento ao público a partir desta sexta-feira; entenda

Saerb afirma que manutenção é necessária para melhorar eficiência do sistema

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) anunciou que os atendimentos ao público serão interrompidos às 13h desta sexta-feira (22). A medida faz parte de uma parada programada para atualização e manutenção do sistema, que se estenderá durante todo o fim de semana.

Saerb afirma que manutenção é necessária para melhorar eficiência do sistema/Foto: Prefeitura

Segundo o comunicado, a suspensão é total e alcança os serviços comerciais, o atendimento presencial na sede e na OCA, além do call center, que também ficará indisponível.

As atividades serão retomadas na próxima segunda-feira (25). Tanto o Saerb quanto a Prefeitura de Rio Branco solicitaram a compreensão da população e ressaltaram que a paralisação é necessária para aprimorar a eficiência no atendimento.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.