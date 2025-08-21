Saerb suspende atendimento ao público a partir desta sexta-feira; entenda

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) anunciou que os atendimentos ao público serão interrompidos às 13h desta sexta-feira (22). A medida faz parte de uma parada programada para atualização e manutenção do sistema, que se estenderá durante todo o fim de semana.

Segundo o comunicado, a suspensão é total e alcança os serviços comerciais, o atendimento presencial na sede e na OCA, além do call center, que também ficará indisponível.

As atividades serão retomadas na próxima segunda-feira (25). Tanto o Saerb quanto a Prefeitura de Rio Branco solicitaram a compreensão da população e ressaltaram que a paralisação é necessária para aprimorar a eficiência no atendimento.