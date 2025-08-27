26/08/2025
Universo POP
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia

Santos abre vantagem sobre Botafogo na final do Brasileiro A2

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
santos-abre-vantagem-sobre-botafogo-na-final-do-brasileiro-a2


Logo Agência Brasil

O Santos saiu na frente do Botafogo na decisão da Série A2 do Brasileirão Feminino. Jogando, na noite desta terça-feira (26) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, as Sereias da Vila derrotaram as Gloriosas pelo placar de 1 a 0 em partida que contou com a transmissão ao vivo da TV Brasil.

Notícias relacionadas:

Agora, na partida de volta, que será disputada a partir das 15h (horário de Brasília) do próximo sábado (30) na Vila Belmiro, o Santos chega com a vantagem de garantir o título mesmo com um empate.

As Sereias da Vila foram superiores desde os minutos iniciais. Assim, ainda antes do intervalo, tiveram as melhores oportunidades. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Santos chegou a abrir o marcador, com um belo chute de fora da área da lateral Leidiane. Porém, o lance acabou anulado em razão de uma posição de impedimento na origem da jogada.

Já aos 19 minutos da etapa final quem balançou as redes foi Thaisinha, mas o gol foi invalidado por causa de posição irregular de Laryh no decorrer da jogada.

Mas a insistência das Sereias da Vila foi premiada aos 43 minutos. Em rápido contra-ataque a atacante Laryh lançou em profundidade Carol Baiana, que driblou a goleira Michelle antes de marcar o gol da vitória.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.