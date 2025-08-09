9 de agosto de 2025
Universo POP
Coluna da Márcia Abreu: aniversariantes e novidades da semana; confira aqui
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão

Saúde da Mulher: Michelle Melo marca presença em Plácido de Castro e anuncia novas conquistas

Durante seu discurso, Michelle Melo relembrou sua trajetória de luta por melhorias na saúde do município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Foi com essa declaração emocionada que a deputada estadual Dra. Michelle Melo marcou presença no Itinerante da Saúde da Mulher, realizado neste sábado (9) no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro.

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), ofereceu consultas ginecológicas, exames preventivos (PCCU) e ultrassonografias para mulheres previamente reguladas, garantindo atendimento especializado e acolhimento. Mulheres que chegaram para realizar o preventivo puderam ser atendidas livremente, reforçando o caráter inclusivo da ação.

Michelle Mello com os profissionais de saúde/Foto: Reprodução

Durante seu discurso, Michelle Melo relembrou sua trajetória de luta por melhorias na saúde do município, desde as primeiras reuniões com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, até a retomada das cirurgias e o fortalecimento da estrutura hospitalar.

Ao lado de lideranças locais, como a vereadora Clarice e a secretária municipal Kadira, a parlamentar reafirmou o compromisso com investimentos diretos, anunciando que, em 2026, destinará suas emendas para a compra de um ônibus de 28 lugares para transporte de pacientes de Plácido e Campinas até Rio Branco.

_”Não é promessa, é compromisso. Eu sei a importância desse ônibus para a população e, em nome de Jesus, ano que vem ele estará aqui”_ , garantiu a deputada, sob aplausos.

A ação representou não apenas um avanço no acesso à saúde feminina, mas também um exemplo de trabalho conjunto entre Estado, município e liderança comunitária, em que a presença ativa e o comprometimento político se transformam em resultados concretos para a população.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

No Acre, Lula critica Trump e diz que Eduardo Bolsonaro é um ‘moleque’ e ‘traidor dos brasileiros’

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.