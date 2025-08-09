Saúde de Capixaba é fortalecida com recursos de Alan Rick

Na manhã deste sábado, 9, a saúde de Capixaba recebeu duas caminhonetes novas para reforçar os serviços e o transporte de pacientes da zona rural. Os veículos, adquiridos com R$ 444 mil em emendas parlamentares destinadas pelo senador Alan Rick, foram entregues na Unidade Básica de Saúde Idelfonso Cordeiro. A ação integra um conjunto de investimentos que já soma R$ 7,2 milhões indicados pelo parlamentar à saúde do município, com reformas e ampliação de unidades, aquisição de equipamentos, de van para transporte de pacientes, ambulância, gabinete odontológico completo, carro para o CAPS e para a realização de mutirões de atendimento especializado a pessoas com autismo e transtornos diversos, oferecendo acompanhamento, orientação e apoio às famílias, de forma mais próxima e humanizada.

“Essas caminhonetes vão facilitar o atendimento das famílias que vivem na zona rural e muitas vezes precisam se deslocar longas distâncias para receber cuidados médicos. É mais segurança, mais conforto e mais agilidade para quem precisa. E isso se soma a um conjunto de investimentos que temos feito em Capixaba para fortalecer a saúde, melhorar a estrutura das unidades e garantir que a população seja atendida com dignidade”, afirmou Alan Rick.

O prefeito Manoel Maia destacou a importância da entrega para a realidade do município. “Sabemos das dificuldades para buscar um paciente na zona rural, muitas vezes sem ter condições de transporte. Hoje, com a chegada dessas caminhonetes, teremos mais liberdade para fazer esse atendimento complementar. Quero agradecer ao senador Alan Rick pelo apoio e à nossa equipe pelo trabalho sério e comprometido, tanto na saúde quanto nas demais áreas do município.”

O secretário municipal de Saúde, George Eduardo Carneiro Macedo, também agradeceu o apoio. “O que entregamos hoje é apenas uma parte do resultado que as emendas do senador têm trazido para Capixaba. Temos muitas novidades para anunciar e celebrar junto com a população”, afirmou.

Durante a solenidade, o senador também anunciou que, nos próximos dias, será implantada no estádio municipal a escolinha do ex-Flamengo Léo Moura, que atenderá 170 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, oferecendo atividades esportivas e de formação cidadã.