Saúde do Acre já aplicou cerca de 33 mil doses da vacina contra sarampo; Rio Branco lidera ranking

O Acre ultrapassou a marca das 33 mil doses aplicadas na campanha de intensificação contra o sarampo, iniciada em junho deste ano. Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações no Acre (PNI-AC), a capital acreana, Rio Branco, concentra o maior número de vacinados, com 9.146 aplicações.

Em seguida, estão os municípios de Cruzeiro do Sul (3.956), Brasiléia (1.967), Epitaciolândia (1.78) e Mâncio Lima (1.762), no top cinco do ranking com maior número de doses de imunizante aplicadas.

A intensificação da vacinação contra sarampo foi reforçada após o alerta para o surto de sarampo na Bolívia, país vizinho que faz fronteira com o Acre. Diante do risco de disseminação do vírus, o Governo do Estado decretou situação de emergência em 17 de julho, medida publicada no Diário Oficial para facilitar a adoção de estratégias de combate e prevenção.

A vacina contra o sarampo está disponível em três versões: a dupla viral (que protege contra sarampo e rubéola), a tríplice viral (que inclui também a caxumba) e a tetra viral (que adiciona proteção contra a varicela). A escolha depende da faixa etária e da orientação das equipes de saúde.

A vacina é gratuita e está disponível nas unidades de saúde da capital e de municípios do interior do estado, e é recomendada para pessoas com idade entre 6 meses e 59 anos.