26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Saúde do Acre já aplicou cerca de 33 mil doses da vacina contra sarampo; Rio Branco lidera ranking

A vacina é recomendada para pessoas com idade entre 6 meses e 59 anos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Acre ultrapassou a marca das 33 mil doses aplicadas na campanha de intensificação contra o sarampo, iniciada em junho deste ano. Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações no Acre (PNI-AC), a capital acreana, Rio Branco, concentra o maior número de vacinados, com 9.146 aplicações.

Em seguida, estão os municípios de Cruzeiro do Sul (3.956), Brasiléia (1.967), Epitaciolândia (1.78) e Mâncio Lima (1.762), no top cinco do ranking com maior número de doses de imunizante aplicadas.

A vacina é gratuita e está disponível nas unidades de saúde da capital e de municípios do interior do estado/ Foto: Reprodução

A intensificação da vacinação contra sarampo foi reforçada após o alerta para o surto de sarampo na Bolívia, país vizinho que faz fronteira com o Acre.  Diante do risco de disseminação do vírus, o Governo do Estado decretou situação de emergência em 17 de julho, medida publicada no Diário Oficial para facilitar a adoção de estratégias de combate e prevenção.

A vacina contra o sarampo está disponível em três versões: a dupla viral (que protege contra sarampo e rubéola), a tríplice viral (que inclui também a caxumba) e a tetra viral (que adiciona proteção contra a varicela). A escolha depende da faixa etária e da orientação das equipes de saúde.

A vacina é gratuita e está disponível nas unidades de saúde da capital e de municípios do interior do estado, e é recomendada para pessoas com idade entre 6 meses e 59 anos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.