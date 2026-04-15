Passou a caneta! Mailza exonera e anuncia novos diretores do alto escalão da Sesacre

As mudanças atingem cargos estratégicos da pasta e confirmam, em grande parte, a reestruturação que já vinha sendo desenhada pelo novo secretário de Saúde

A governadora Mailza Assis publicou, em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira (15), uma série de exonerações e nomeações no alto escalão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

As mudanças atingem cargos estratégicos da pasta e confirmam, em grande parte, a reestruturação que já vinha sendo desenhada pelo novo secretário de Saúde, José Bestene. Nesta semana, o ContilNet teve acesso a uma lista prévia com alterações que seriam implementadas na secretaria.

Entre as principais mudanças, está a exoneração de Jamayla Mendonça da Silva do cargo de diretora de Planejamento e Gestão do SUS. Para o lugar dela, foi nomeada Daniela Silva Tamwing Aguilar.

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Na área financeira, Sergio Vasconcelos Bezerra foi exonerado do cargo de diretor financeiro. Em seguida, o governo nomeou Antonio Aurimar Gomes de França para a função. Antes disso, ele também foi exonerado de um cargo em comissão do grupo de chefia, assistência e assessoramento.

Outra nomeação publicada foi a de Alexandre Nascimento de Souza, que passa a ocupar o cargo de diretor executivo da Sesacre.

Na diretoria de Atenção Especializada e Unidades Vinculadas, Celene Maria Prado Maia foi exonerada. Para a função, o governo realocou Francinete Moreira Barros, que deixou o cargo de diretora de Atenção Primária e Vigilância em Saúde.

Para substituir Francinete na Atenção Primária e Vigilância em Saúde, foi nomeada Suane Oliveira de Souza.

As mudanças passam a valer a partir da data de publicação dos decretos.

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