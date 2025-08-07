“Se isso acontecer, vai ser um golpe pra mim”, diz Petecão sobre possível ida de Alan Rick para o PSD

Em entrevista concedida ao ContilNet, o senador e presidente do Partido Social Democrático (PSD) no Acre, Sérgio Petecão, disse que não está sabendo da possível filiação do também senador Alan Rick ao seu partido para disputar o Governo em 2026.

Petecão afirmou que não recebeu a informação nem mesmo do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

“Não, não tenho essa informação pra lhe dar, não. Tá todo mundo me ligando, mas eu não tive essa informação. Eu não minto pra ninguém. Não tem chance de eu criar, inventar… não existe. Eu não tenho essa informação, não. A minha fonte é o Kassab. Ele não me disse isso. Liguei aqui para todos os dirigentes do partido e ninguém tem essa informação”, afirmou.

Alan, que está prestes a deixar o União Brasil, disse em entrevista ao ContilNet que está construindo uma relação com o partido e tem interesse em uma futura filiação.

Petecão, por outro lado, declarou que, se for verdadeira a informação sobre a ida de Alan para o PSD, isso será um golpe.

“Eu sou fundador do PSD. Se isso acontecer, vai ser um golpe grande para mim. Mas é da política, nem vou morrer por conta disso. Essa não é uma decisão minha; a decisão é do PSD. Se ele tiver interesse, a gente vai no PSD, vamos conversar, vamos discutir o que esse cara quer, o que ele não quer”, continuou.

O presidente do PSD no Acre afirmou que soube da aproximação de Alan Rick com o partido por meio da imprensa.

“Eu tenho a informação pela imprensa de que o homem já está no PSD. Não estou sabendo. Eu não tenho informação. Como é que eu vou dizer se é positivo ou negativo se eu não tenho essa informação? O Kassab não me ligou, não me falou nada. Eu não tenho nada sobre isso aí. Nada, nada, nada”, finalizou.