8 de agosto de 2025
Seca do Rio Acre atinge mais de 70 comunidades rurais em Rio Branco, aponta Defesa Civil

O decreto de emergência permite à prefeitura acessar recursos estaduais e federais com mais rapidez

Moradores de pelo menos 73 comunidades rurais de Rio Branco estão enfrentando as consequências da seca severa do Rio Acre, resultado da estiagem prolongada e da ausência de chuvas há mais de 50 dias. A situação crítica levou a prefeitura a decretar situação de emergência na última quarta-feira (6).

Desde o dia 7 de julho, a Defesa Civil Municipal tem atuado com caminhões-pipa para levar água potável a milhares de moradores, como parte da Operação Estiagem. A ação começou pela Comunidade Panorama, que concentra cerca de 2 mil pessoas, e se expandiu para outras regiões em situação semelhante.

SAIBA MAIS: Bocalom decreta emergência por conta da seca extrema em Rio Branco

O Rio Acre está abaixo de 1,50 na capital/ Foto: Marcos Vicentti

As famílias atingidas enfrentam dificuldade não apenas para consumir água, mas também para manter plantações, cuidar dos animais e até mesmo garantir a higiene básica.  Além da crise no abastecimento, a seca afeta a qualidade do ar, a mobilidade rural, principalmente nas comunidades isoladas. O decreto de emergência permite à prefeitura acessar recursos estaduais e federais com mais rapidez para intensificar as ações nas áreas de saúde, transporte e assistência humanitária.

Entre as dezenas de comunidades afetadas estão:

1. Comunidade Panorama KM 07;
2. Custodio Freire BR/364-KM 14;
3. Vila Aquiles Perete – Ramal do Romão BR/364 – KM18;
4. Adalto Frota – Garapeira BR/364 – KM 19;
5. Vila Santos Dumont BR/364-KM 25;
6. Ramal dos Cabral BR/364-KM 26;
7. Nilson Josuá – Adalto Frota KM14;
8. Ramal do Joca – Transacreana KM 03;
9. Transacreana KM 05;
10. Transacreana KM 07 – Ramal do Curica;
11. Comunidade Manoel Marques KM 14;
12. Comunidade Manoel Marques KM 14 e Particulares;
13. Transacreana KM 19 – Ramal Aroeira e Ecológico
14. Transacreana – KM 21;
15. Transacreana – KM 23- Ramal da Melancia;
16. Transacreana – KM 25 – Beco Dona Elza;
17. Transacreana 27-Ramal Marizal;
18. Transacreana KM 36 Beira da Estrada;
19. Transacreana KM 40 Beira da Estrada;
20. Transacreana KM 47 Ramal do Alberto;
21. Transacreana KM 60 Vila Verde;
22. Comunidade Maria Paiva de Moura – Porto Acre AC/10 KM 17;
23. Comunidade Liberdade BR364 – KM/20;
24. Comunidade Jarbas Passarinho – KM 18;
25. Bairro Judia BR-364-KM 01;
26. Comunidade Quixadá KM 03;
27. Comunidade Cinco Mil – KM 05;
28. APADEQ – Estrada de Porto Acre – KM 06;
29. P.A Baixa Verde;
30. Água Preta;
31. Apa do Amapá;
32. Ass. de produtores rurais BR-364 e Ramal do Batista;
33. Associação de produtores novo progresso;
34. Associação de produtores rurais do Irineu Serra;
35. Belo Jardim;
36. Benfica Ribeirinho;
37. Catuaba;
38. Cidade do Povo;
39. Espalha;
40. Estrada AC – 10 – Estrada de Porto Acre;
41. Estrada do Quixadá;
42. Estrada Jarbas Passarinho;
43. Extrema;
44. Liberdade;
45. Limoeiro;
46. Moreno Maia;
47. Oriente;
48. P.A Colibri;
49. P.A Barro Alto;
50. P.A Carão e P.A Figueira;
51. P.A e Polo Benfica;
52. P.A Itamaraty – Transacreana KM 80;
53. P.A Moreno Maia;
54. P.A Vista Alegre;
55. Panorama;
56. Panorama Ribeirinho;
57. Polo Geraldo Fleming;
58. Polo Hélio Pimenta, Ramal São Pedro e Ramal da Profe;
59. Polos Custodio Freire e Nilson Josuá;
60. Ramais Boa Água, Piranji, Peladeira, Sossego e Iquiri;
61. Ramal Água Preta e Ramal dois Irmãos;
62. Ramal da União – Seracre;
63. Ramal do Cacau;
64. Ramal do Colibri;
65. Ramal do Limoeiro;
66. Ramal Extrema;
67. Ramal Galiléia e Ramal Itucumã;
68. Ramal Oriente;
69. Ramal Santa Clara;
70. Seringal Bagaço;
71. Vai se ver;
72. Vista Alegre;
73. Vila Maria – BR 364;

