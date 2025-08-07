Seca do Rio Acre atinge mais de 70 comunidades rurais em Rio Branco, aponta Defesa Civil

Moradores de pelo menos 73 comunidades rurais de Rio Branco estão enfrentando as consequências da seca severa do Rio Acre, resultado da estiagem prolongada e da ausência de chuvas há mais de 50 dias. A situação crítica levou a prefeitura a decretar situação de emergência na última quarta-feira (6).

Desde o dia 7 de julho, a Defesa Civil Municipal tem atuado com caminhões-pipa para levar água potável a milhares de moradores, como parte da Operação Estiagem. A ação começou pela Comunidade Panorama, que concentra cerca de 2 mil pessoas, e se expandiu para outras regiões em situação semelhante.

As famílias atingidas enfrentam dificuldade não apenas para consumir água, mas também para manter plantações, cuidar dos animais e até mesmo garantir a higiene básica. Além da crise no abastecimento, a seca afeta a qualidade do ar, a mobilidade rural, principalmente nas comunidades isoladas. O decreto de emergência permite à prefeitura acessar recursos estaduais e federais com mais rapidez para intensificar as ações nas áreas de saúde, transporte e assistência humanitária.

Entre as dezenas de comunidades afetadas estão:

1. Comunidade Panorama KM 07;

2. Custodio Freire BR/364-KM 14;

3. Vila Aquiles Perete – Ramal do Romão BR/364 – KM18;

4. Adalto Frota – Garapeira BR/364 – KM 19;

5. Vila Santos Dumont BR/364-KM 25;

6. Ramal dos Cabral BR/364-KM 26;

7. Nilson Josuá – Adalto Frota KM14;

8. Ramal do Joca – Transacreana KM 03;

9. Transacreana KM 05;

10. Transacreana KM 07 – Ramal do Curica;

11. Comunidade Manoel Marques KM 14;

12. Comunidade Manoel Marques KM 14 e Particulares;

13. Transacreana KM 19 – Ramal Aroeira e Ecológico

14. Transacreana – KM 21;

15. Transacreana – KM 23- Ramal da Melancia;

16. Transacreana – KM 25 – Beco Dona Elza;

17. Transacreana 27-Ramal Marizal;

18. Transacreana KM 36 Beira da Estrada;

19. Transacreana KM 40 Beira da Estrada;

20. Transacreana KM 47 Ramal do Alberto;

21. Transacreana KM 60 Vila Verde;

22. Comunidade Maria Paiva de Moura – Porto Acre AC/10 KM 17;

23. Comunidade Liberdade BR364 – KM/20;

24. Comunidade Jarbas Passarinho – KM 18;

25. Bairro Judia BR-364-KM 01;

26. Comunidade Quixadá KM 03;

27. Comunidade Cinco Mil – KM 05;

28. APADEQ – Estrada de Porto Acre – KM 06;

29. P.A Baixa Verde;

30. Água Preta;

31. Apa do Amapá;

32. Ass. de produtores rurais BR-364 e Ramal do Batista;

33. Associação de produtores novo progresso;

34. Associação de produtores rurais do Irineu Serra;

35. Belo Jardim;

36. Benfica Ribeirinho;

37. Catuaba;

38. Cidade do Povo;

39. Espalha;

40. Estrada AC – 10 – Estrada de Porto Acre;

41. Estrada do Quixadá;

42. Estrada Jarbas Passarinho;

43. Extrema;

44. Liberdade;

45. Limoeiro;

46. Moreno Maia;

47. Oriente;

48. P.A Colibri;

49. P.A Barro Alto;

50. P.A Carão e P.A Figueira;

51. P.A e Polo Benfica;

52. P.A Itamaraty – Transacreana KM 80;

53. P.A Moreno Maia;

54. P.A Vista Alegre;

55. Panorama;

56. Panorama Ribeirinho;

57. Polo Geraldo Fleming;

58. Polo Hélio Pimenta, Ramal São Pedro e Ramal da Profe;

59. Polos Custodio Freire e Nilson Josuá;

60. Ramais Boa Água, Piranji, Peladeira, Sossego e Iquiri;

61. Ramal Água Preta e Ramal dois Irmãos;

62. Ramal da União – Seracre;

63. Ramal do Cacau;

64. Ramal do Colibri;

65. Ramal do Limoeiro;

66. Ramal Extrema;

67. Ramal Galiléia e Ramal Itucumã;

68. Ramal Oriente;

69. Ramal Santa Clara;

70. Seringal Bagaço;

71. Vai se ver;

72. Vista Alegre;

73. Vila Maria – BR 364;