12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Seca severa deixa produtores rurais sem água e comida no Acre, alerta secretário

Sobre a seca, o secretário destacou que os tanques construídos pela Seagri em comunidades rurais no ano passado estão atualmente secos, devido à ausência prolongada de chuvas, prejudicando severamente a produção

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Os extremos climáticos enfrentados pelo Acre — da cheia de grandes proporções à seca severa que praticamente faz a água desaparecer — ocorreram no mesmo ano, separados por apenas alguns meses. Essa realidade afeta não apenas as cidades, mas também a zona rural, atingindo diretamente os produtores. A avaliação é do secretário de Agricultura do Estado (Seagri), Luis Tchê, em entrevista ao podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (12).

Luis Tchê é titular da Seagri/Foto: Reprodução

Questionado sobre o cenário futuro da Seagri diante da estiagem que ameaça levar o Rio Acre aos níveis mais baixos das últimas décadas, Tchê lembrou que a previsão da Defesa Civil aponta que o manancial pode chegar à cota zero até 2030.

“Esse é um ponto extremamente importante. Se precisamos produzir mais em menos espaço, temos que buscar tecnologia — e estamos atrás disso. Mas enfrentamos uma enchente enorme que fez nossos produtores perderem tudo. Decidimos comprar a produção da agricultura familiar, o que deu uma amenizada, mas não resolveu o problema”, afirmou, ao recordar o período de cheia.

Sobre a seca, o secretário destacou que os tanques construídos pela Seagri em comunidades rurais no ano passado estão atualmente secos, devido à ausência prolongada de chuvas, prejudicando severamente a produção.

“Tem uma produtora na zona rural que, num verão como esse, pega um carrinho de mão, coloca uma bomba de 20 litros e vai até a beira do asfalto comprar água. Ela empurra o carrinho por dois quilômetros. Os tanques que fizemos no ano passado, quando você olha, estão secos. Dá até para jogar peteca dentro. É um desafio enorme”, relatou.

Tchê afirmou que a proposta da Seagri é implantar, em breve — já que “o produtor não pode esperar” — uma tecnologia de geomembrana nos reservatórios de água, evitando a infiltração e reduzindo perdas. Ele também pediu mais atenção do Governo Federal para a situação do Acre.

Seca severa deixa produtores rurais sem água e comida no Acre, alerta secretário/Foto: Reprodução

“Hoje, os açudes estão secos, só o barro. Estamos conversando com nossos parlamentares para instalar geomembranas, que forram o tanque e impedem que a água filtre para o solo. Caso contrário, vamos enfrentar sérios problemas. A estrutura da Seagri é pequena para a quantidade de pedidos que recebemos. O produtor não pode esperar. Precisamos de um olhar diferenciado do Governo Federal, pois nossos agricultores lutam, inclusive, para preservar a floresta — e isso tem um custo”, salientou.

Segundo ele, uma das consequências mais graves da estiagem já está sendo sentida: a falta total de água e de alimento para muitos produtores rurais.

“Parece brincadeira, mas nesta seca estamos levando água e até sacolões para o produtor rural poder sobreviver e continuar no campo. As dificuldades são muitas e ainda estamos em agosto. Temos agosto inteiro e setembro inteiro pela frente, e a previsão é de chuva só no final de outubro ou novembro. Imagine o que o produtor está enfrentando agora. Tem gente sem comida e sem água. Não é fácil. É o desafio que temos”, concluiu.

Na última quarta-feira (6), o governador Gladson Cameli assinou o Decreto nº 11.733, que declara situação de emergência em todo o estado do Acre, em razão da estiagem e do aumento das temperaturas. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), tem validade de 180 dias.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.