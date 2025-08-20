Secretária diz que PCCR da Saúde não vai satisfazer 100% da categoria: ‘Mas vai trazer melhorias’

Após a reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a secretária adjunta da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Ana Cristina Moraes, concedeu uma entrevista à imprensa e destacou o andamento do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde.

Segundo ela, o plano está prestes a ser finalizado e entregue para apreciação da Aleac.

“A gente já vem discutindo o plano de cargos e carreiras da Sesacre, dos servidores da saúde, há algum tempo. A nossa perspectiva é que o plano se encontra em levantamento de impacto financeiro na Secretaria, na SEAD, e junto com a Seplan, e a expectativa é que, no dia 30 de setembro, esse plano seja finalizado e entregue à Aleac para apreciação”, afirmou.

A secretária explicou que a data de entrega do plano foi estabelecida pela Secretaria de Governo em função da abertura de uma brecha fiscal, que permitirá a viabilidade do projeto. “A esperança que temos, considerando que os servidores da saúde enfrentam um déficit do plano há 25 anos, é que consigamos essa vitória”, destacou.

Ana Cristina também ressaltou a importância da participação dos sindicatos na construção do plano. “Esse plano foi construído junto aos sindicatos, não de forma unilateral. Todas as reivindicações possíveis de ser atendidas foram contempladas no plano. É claro que não vai satisfazer 100% das categorias, mas posso garantir que o plano que está posto traz avanços significativos para todos os profissionais da área da saúde”, concluiu.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Gean Lunier, também se manifestou sobre a conclusão do PCCR:

“Dia 30 de setembro o plano da saúde estará pronto. É um sonho de 25 anos onde todos os trabalhadores de saúde do estado do Acre terão o prazer de ter o tão sonhado PCCR. Lógico, precisamos ainda andar um pouco. Mas a certeza de que esse plano estará pronto, dia 30, agora de setembro, isso nos alegra e nos deixa muito felizes. O trabalhador necessita disso. O sistema de saúde precisa disso, nós precisamos contratar mais profissionais, nós precisamos fazer com que a saúde do Estado ande. E dessa forma, com a construção desse plano, nós vamos conseguir a vitória. Então, essa reunião nos deixou muito felizes, deixou com certeza, e aí eu já agradeço ao próprio governo do Estado, agradeço à própria Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário Pedro, e dos nossos profissionais que confiaram, que acreditaram que um dia esse plano de carga de salário ia acontecer. E agora nós temos a certeza, a partir de hoje, que dia 30 estará com o plano pronto. Agora temos que trabalhar a brecha, temos que baixar o limite presencial”.