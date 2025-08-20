20/08/2025
Universo POP
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa
Neta de Lula defende Janja e diz que “machismo é o grande x da questão”
Vaza suposto áudio de Amanda Kimberlly após treta com Bruna Biancardi
Vestido da discórdia e pânico: casamento de Eduardo Costa é alvo de polêmicas
Bia Miranda e gato preto sofrem acidente de carro em SP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Secretária diz que PCCR da Saúde não vai satisfazer 100% da categoria: ‘Mas vai trazer melhorias’

Segundo ela, o plano está prestes a ser finalizado e entregue para apreciação da Aleac

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Após a reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a secretária adjunta da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Ana Cristina Moraes, concedeu uma entrevista à imprensa e destacou o andamento do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde.

Ana Cristina é secretária-adjunta de Saúde/Foto: Juan Diaz/ContilNet

Segundo ela, o plano está prestes a ser finalizado e entregue para apreciação da Aleac.

“A gente já vem discutindo o plano de cargos e carreiras da Sesacre, dos servidores da saúde, há algum tempo. A nossa perspectiva é que o plano se encontra em levantamento de impacto financeiro na Secretaria, na SEAD, e junto com a Seplan, e a expectativa é que, no dia 30 de setembro, esse plano seja finalizado e entregue à Aleac para apreciação”, afirmou.

VEJA MAIS: Sindicatos debatem PCCR da Saúde na Aleac e Governo dá novo prazo para concluir projeto

A secretária explicou que a data de entrega do plano foi estabelecida pela Secretaria de Governo em função da abertura de uma brecha fiscal, que permitirá a viabilidade do projeto. “A esperança que temos, considerando que os servidores da saúde enfrentam um déficit do plano há 25 anos, é que consigamos essa vitória”, destacou.

Ana Cristina também ressaltou a importância da participação dos sindicatos na construção do plano. “Esse plano foi construído junto aos sindicatos, não de forma unilateral. Todas as reivindicações possíveis de ser atendidas foram contempladas no plano. É claro que não vai satisfazer 100% das categorias, mas posso garantir que o plano que está posto traz avanços significativos para todos os profissionais da área da saúde”, concluiu.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Gean Lunier, também se manifestou sobre a conclusão do PCCR:

“Dia 30 de setembro o plano da saúde estará pronto. É um sonho de 25 anos onde todos os trabalhadores de saúde do estado do Acre terão o prazer de ter o tão sonhado PCCR. Lógico, precisamos ainda andar um pouco. Mas a certeza de que esse plano estará pronto, dia 30, agora de setembro, isso nos alegra e nos deixa muito felizes. O trabalhador necessita disso. O sistema de saúde precisa disso, nós precisamos contratar mais profissionais, nós precisamos fazer com que a saúde do Estado ande. E dessa forma, com a construção desse plano, nós vamos conseguir a vitória. Então, essa reunião nos deixou muito felizes, deixou com certeza, e aí eu já agradeço ao próprio governo do Estado, agradeço à própria Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário Pedro, e dos nossos profissionais que confiaram, que acreditaram que um dia esse plano de carga de salário ia acontecer. E agora nós temos a certeza, a partir de hoje, que dia 30 estará com o plano pronto. Agora temos que trabalhar a brecha, temos que baixar o limite presencial”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.