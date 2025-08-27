27/08/2025
Universo POP
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho

Sem apoio, atleta do Acre pode ficar fora do Pan-Americano e pai faz apelo por ajuda

A competição vai acontecer no Peru, entre os dias 4 e 7 de setembro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um pedido de apoio mobiliza a família do atleta acreano de taekwondo Bryan Azevedo, único representante do Brasil na President’s Cup, campeonato internacional que acontece no Peru. Segundo o pai do lutador, Levy Azevedo, o jovem conquistou a vaga mas corre o risco de ficar fora do torneio por falta de passagem aérea.

O garoto depende apenas das passagens aéreas para participar da competição/Foto: Reprodução

“Soube na sexta-feira que a secretaria não ia dar mais a sua passagem para este evento. O que me deixou mais chateado é porque demoraram até o último momento para falar isso. Ficamos sem tempo pra correr atrás em outro lugar”, afirmou Levy.

A competição é uma seletiva para o Pan-Americano do próximo ano e reunirá os melhores atletas do mundo. Bryan já tem inscrição confirmada, no valor de 250 dólares (cerca de R$1.500), e hospedagem paga no Peru. No entanto, sem a garantia da passagem, a participação ficou comprometida.

O pai destacou também os custos de preparação do atleta, que incluem acompanhamento físico, técnico, nutricional e fisioterapêutico. “O mais difícil não é ele lutar com os atletas, o difícil é ele chegar até lá pra competir”, acrescentou.

Com a viagem marcada para a próxima semana, Levy faz um apelo à comunidade e possíveis apoiadores para que o filho consiga representar o Brasil na competição e não perca a oportunidade conquistada com esforço.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.