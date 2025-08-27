Sem apoio, atleta do Acre pode ficar fora do Pan-Americano e pai faz apelo por ajuda

Um pedido de apoio mobiliza a família do atleta acreano de taekwondo Bryan Azevedo, único representante do Brasil na President’s Cup, campeonato internacional que acontece no Peru. Segundo o pai do lutador, Levy Azevedo, o jovem conquistou a vaga mas corre o risco de ficar fora do torneio por falta de passagem aérea.

“Soube na sexta-feira que a secretaria não ia dar mais a sua passagem para este evento. O que me deixou mais chateado é porque demoraram até o último momento para falar isso. Ficamos sem tempo pra correr atrás em outro lugar”, afirmou Levy.

A competição é uma seletiva para o Pan-Americano do próximo ano e reunirá os melhores atletas do mundo. Bryan já tem inscrição confirmada, no valor de 250 dólares (cerca de R$1.500), e hospedagem paga no Peru. No entanto, sem a garantia da passagem, a participação ficou comprometida.

O pai destacou também os custos de preparação do atleta, que incluem acompanhamento físico, técnico, nutricional e fisioterapêutico. “O mais difícil não é ele lutar com os atletas, o difícil é ele chegar até lá pra competir”, acrescentou.

Com a viagem marcada para a próxima semana, Levy faz um apelo à comunidade e possíveis apoiadores para que o filho consiga representar o Brasil na competição e não perca a oportunidade conquistada com esforço.