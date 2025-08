Sem Fronteiras vence concurso de estande mais bonito da Expoacre 2025 com mais de 2,4 mil votos

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) anunciou, nesta quarta-feira (6), o resultado do concurso que elegeu o estande mais bonito da Expoacre 2025. Com 2.445 votos, o stand da empresa Sem Fronteiras conquistou o primeiro lugar, correspondendo a mais de 21% da votação total.

A votação popular somou 11.610 votos ao todo. O segundo lugar ficou com o stand do Café Contri, que recebeu 2.184 votos. A terceira colocação foi para a Energisa, que somou 1.690 votos.

Durante coletiva de imprensa na sede da Acisa, representantes das empresas vencedoras comentaram o resultado e destacaram o esforço e a criatividade dedicados à montagem dos espaços. Rian Souza, representante da Sem Fronteiras, agradeceu o apoio do público e destacou a proposta inovadora apresentada.

“A gente foi com uma proposta justamente de ter essa interação com o nosso público. A internet não é algo palpável, então a gente falou ‘como que a gente consegue mostrar o nosso serviço na Expoacre?’ A gente trouxe essa inovação dos robôs como tecnologia de investimento pro nosso estado. Foi um sucesso além do esperado”, disse.

O proprietário do Café Contri, Beto Contri, celebrou a conquista e lembrou a trajetória da marca.

“O Café Contri já participa de 35 Expoacres das 50. Foi um trabalho digno, onde ligamos o Café Contri com o nosso consumidor final na Expoacre. O ano retrasado ficamos em terceiro lugar, e esse ano conseguimos mais um degrau. Quem sabe no próximo ano a gente vai buscar o primeiro lugar, com certeza”, afirmou.

Representando a Energisa, Marcos Ribeiro agradeceu ao público e reforçou o compromisso da empresa com o evento.

“A Energisa agradece todos os nossos visitantes e votantes. Levamos quatro temas muito importantes ao nosso estande. A cada ano é uma experiência nova para a gente, e vamos buscar evoluir mais ainda, levando informações, entretenimento, alegria para a criançada e para a população em geral”, disse. Ele também destacou o papel da organização. “Agradecemos à Acisa por estar promovendo esse concurso. Vamos trabalhar mais para que a gente consiga atingir o patamar do primeiro lugar nos próximos anos”.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, comemorou o resultado e reforçou o objetivo do concurso. “Sem dúvida, muitos votos, muitas pessoas participando. Isso é muito gratificante. Vinte e cinco empresas se inscreveram, investiram em seus estandes, interagiram com o público. Eu já parabenizo os três ganhadores: Sem Fronteiras, Café Contri e Energisa.”

Patrícia também anunciou que será disponibilizado um link para que os participantes enviem sugestões de melhorias. “A Acisa está de portas abertas para receber opiniões e, no próximo ano, fazer um concurso ainda melhor. Estamos disponibilizando informações para garantir que o concurso seja o mais limpo e aberto possível, sem dúvidas ou questionamentos, porque esse é o nosso objetivo.”

Ela informou ainda que o pagamento do prêmio será feito a partir do dia (10), por meio de Pix. “Hoje nós entregamos um cheque simbólico, e vamos entrar em contato com as empresas ganhadoras para efetuar os pagamentos.”

Segundo a presidente, o engajamento das empresas nesta edição superou as expectativas. “Foi melhor esse ano, muitas fizeram atividades nos estandes para atrair mais o público, pediram votos, fizeram campanhas. No ano passado, a gente cometeu alguns erros, como incluir ambulantes, o que dificultou a visita dos jurados. Esse ano, com apenas os estandes, ficou mais fácil até para o público escolher.”

Por fim, Patrícia confirmou a continuidade da iniciativa. “Com certeza, no ano que vem teremos a terceira edição do concurso do estande mais bonito da Expoacre, e com novidades, sempre com novidades.”