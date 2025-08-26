Senador Alan Rick marca presença em evento nacional do Republicanos

Brasília foi palco, nesta segunda-feira (25), de uma grande festa que reuniu cerca de três mil pessoas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para celebrar os 20 anos do Republicanos. Entre homenagens e apresentações, o evento destacou a trajetória de crescimento da legenda e seus novos desafios.

O presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira (SP), ressaltou que a sigla chega à maturidade ao mesmo tempo em que o Brasil enfrenta uma crise econômica persistente, marcada por baixa produtividade e desigualdade estrutural, exigindo visão de futuro e coragem para propor soluções.

Entre as principais lideranças presentes, o senador Alan Rick (UB-AC) teve papel de destaque. Acreano, consolidado como voz influente da Amazônia no Senado, ele foi registrado ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reforçando sua inserção no núcleo de maior projeção nacional.

Para Alan Rick, a celebração foi também uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com o fortalecimento das instituições e de aproximar o Acre das grandes discussões nacionais.