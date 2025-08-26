26/08/2025
Universo POP
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos

Senador Alan Rick marca presença em evento nacional do Republicanos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Brasília foi palco, nesta segunda-feira (25), de uma grande festa que reuniu cerca de três mil pessoas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para celebrar os 20 anos do Republicanos. Entre homenagens e apresentações, o evento destacou a trajetória de crescimento da legenda e seus novos desafios.

Senador Alan Rick marca presença em evento nacional do Republicanos. Foto: Ascom

O presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira (SP), ressaltou que a sigla chega à maturidade ao mesmo tempo em que o Brasil enfrenta uma crise econômica persistente, marcada por baixa produtividade e desigualdade estrutural, exigindo visão de futuro e coragem para propor soluções.

Entre as principais lideranças presentes, o senador Alan Rick (UB-AC) teve papel de destaque. Acreano, consolidado como voz influente da Amazônia no Senado, ele foi registrado ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reforçando sua inserção no núcleo de maior projeção nacional.

Para Alan Rick, a celebração foi também uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com o fortalecimento das instituições e de aproximar o Acre das grandes discussões nacionais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.