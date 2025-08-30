Senador Alan Rick se esbalda nas delícias do Festival da Farinha e recebe o carinho do povo

Evento é realizado no Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul

Quem conhece sabe: o Festival da Farinha, realizado no Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul, reúne delícias produzidas em todo o Juruá. E é claro que ao visitar os expositores nesta sexta-feira, 29, 3ª noite do evento, o senador Alan Rick (União-AC) não deixou passar nada — comeu do beléu ao churrasquinho acompanhado da macaxeira e da farofa da região. A lista ainda teve tapioca, beiju, biscoito e tudo que tinha direito.

Senador Alan Rick se esbalda nas delícias do Festival da Farinha e recebe o carinho do povo. Foto: Reprodução

“Essa é uma forma de valorizar a nossa cultura e o trabalho do produtor. A gente vem, experimenta, conversa e come de tudo um pouco. É impossível resistir ao que o Juruá produz”, disse o senador, que foi recebido com abraços e muito carinho da população.

Alan Rick também acompanhou a tradicional disputa da maior tapioca, que neste ano premiou com R$ 3 mil a vencedora que produziu a iguaria gigante.

Em entrevistas concedidas a vários veículos de imprensa, ele lembrou que foi de sua autoria a lei que reconheceu Cruzeiro do Sul como Capital Nacional da Farinha de Mandioca e destacou investimentos do seu mandato para fortalecer a cadeia produtiva da macaxeira e outras culturas: recursos para a compra de casas de farinha móveis, entrega de máquinas e implementos agrícolas e a revitalização do Mercado do Agricultor.

“Estou ansioso para assinar a ordem de serviço ao lado do prefeito Zequinha para a revitalização do Mercado. Os nossos produtores merecem. Agora, o sabor da nossa farinha é único, mas nada supera a alegria e a hospitalidade do povo do Juruá”, reforçou Alan Rick.

