Senador Marcio Bittar destaca impacto econômico e social das obras do Arco Viário de Rio Branco

O senador da República Marcio Bittar avaliou que a execução do Arco Viário de Rio Branco, autorizada pelo governo do Acre nesta segunda-feira (18), vai além dos benefícios logísticos e econômicos. Para ele, a obra tem um efeito simbólico e social, capaz de renovar o ânimo da população acreana.

“Eu acho que o impacto mais importante é o ânimo das pessoas. Esse tipo de obra, quando você entrega uma ponte em Sena Madureira, ou uma ponte em Xapuri prometida há 60 anos, e agora faz uma nova obra como essa, tirando do centro de Rio Branco os caminhões de carga pesada que vêm de Rondônia e do restante do Brasil, você mostra que é possível mudar a realidade”, afirmou.

Bittar lembrou que o projeto tem efeito imediato na economia, com a geração de empregos e circulação de recursos, mas ressaltou que a iniciativa representa também um exemplo de transformação.

“A obra moderniza, facilita a logística e o transporte, mas também mostra para o povo acreano que a pobreza e o desemprego não são obra de Deus, são consequência de gestão. Se é obra do homem, a gente pode mudar. Essa obra é uma prova disso”, disse.

O senador comparou a expectativa de desenvolvimento do Acre com a trajetória do Centro-Oeste brasileiro, que, segundo ele, passou de região considerada improdutiva a uma das maiores produtoras de alimentos do mundo.

“Eu nasci quando o Centro-Oeste era pobre e considerado inóspito para a lavoura. Hoje, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás vivem pleno emprego graças à tecnologia e à gestão. Isso mostra que o Acre também pode trilhar o mesmo caminho”, afirmou.

Bittar é autor de emendas parlamentares que, somadas a recursos de financiamento externo, garantiram parte dos R$105 milhões de investimento na execução do Arco Viário de Rio Branco.

Veja o vídeo: