Serviços de emergência 190, 193 e 181 no Acre são restabelecidos após interrupção temporária

Os serviços emergenciais 190, 193 e 181, operados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), foram restabelecidos às 17h45 deste sábado (30), após ficarem temporariamente fora do ar devido ao rompimento de uma fibra óptica no Abunã.

Durante o período de instabilidade, equipes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) permaneceram de prontidão para atender à população e oferecer canais alternativos de comunicação. Os moradores puderam registrar ocorrências por meio do WhatsApp do 190, pelo número (68) 99920-8619, ou pelo Telegram, procurando o usuário PM_190_AC ou acessando diretamente https://t.me/PM_AC_190_bot.

O serviço permite envio de mensagens de texto, vídeo, foto ou áudio.

O restabelecimento dos serviços garante o retorno ao atendimento normal de chamadas de emergência em todo o estado do Acre.

Nota pública completa:

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informa que os serviços emergenciais 190, 193 e 181, operados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), foram reestabelecidos às 17h45min deste sábado, 30.

A instabilidade anterior, ocasionada pelo rompimento de uma fibra no Abunã, já foi solucionada. Agradecemos a compreensão da população durante o período de interrupção e ressaltamos que nossas equipes estiveram de prontidão para garantir a continuidade dos atendimentos.

Evandro Bezerra da Silva

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, em exercício