Show de Lairton é atração da terceira noite do Festival da Farinha, confirma Zequinha Lima

Além de Lairton, a programação da noite conta com o show do Moranguinho do Nordeste, animando o público com muito forró

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O prefeito Zequinha Lima anunciou com exclusividade a participação de Lairton e Seus Teclados como atração nacional da terceira noite do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. O cantor, conhecido pelos sucessos românticos que marcaram época, sobe ao palco principal neste sábado, a partir das 23h.

Zequinha Lima/Foto: ContilNet

Além de Lairton, a programação da noite conta com o show do Moranguinho do Nordeste, animando o público com muito forró.

“É uma alegria poder trazer atrações que agradam diferentes públicos. Mas o maior destaque do festival continua sendo nossa agricultura familiar e a farinha de Cruzeiro do Sul, que é reconhecida como a melhor do mundo”, ressaltou Zequinha.

O evento segue até domingo, com apresentações musicais, feira gastronômica e valorização da cultura regional.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.