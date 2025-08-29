Show de Lairton é atração da terceira noite do Festival da Farinha, confirma Zequinha Lima

O prefeito Zequinha Lima anunciou com exclusividade a participação de Lairton e Seus Teclados como atração nacional da terceira noite do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. O cantor, conhecido pelos sucessos românticos que marcaram época, sobe ao palco principal neste sábado, a partir das 23h.

Além de Lairton, a programação da noite conta com o show do Moranguinho do Nordeste, animando o público com muito forró.

“É uma alegria poder trazer atrações que agradam diferentes públicos. Mas o maior destaque do festival continua sendo nossa agricultura familiar e a farinha de Cruzeiro do Sul, que é reconhecida como a melhor do mundo”, ressaltou Zequinha.

O evento segue até domingo, com apresentações musicais, feira gastronômica e valorização da cultura regional.

Veja o vídeo: