Sistema FIEAC, Sindpan e Panimax firmam parceria durante a Expoacre 2025

Na noite de quinta-feira, 31 de julho, durante a Expoacre 2025, foi oficializada uma parceria entre a Unidade Integrada do Sistema FIEAC em Cruzeiro do Sul, o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Acre (Sindpan) e a empresa Panimax.

O acordo, assinado no Espaço Indústria, prevê o fornecimento de insumos para os cursos profissionalizantes ofertados pelo SENAI no Vale do Juruá.

De acordo com Felipe Barcelos, proprietário da Panimax, a proposta surgiu a partir de um convite feito por Mauro Cezar do Nascimento, presidente do Sindpan, a quem ele considera um grande incentivador do setor.

“De imediato, nos colocamos à disposição. Agradecemos à FIEAC e ao Sindpan pela oportunidade. Vamos patrocinar o fornecimento de farinha de trigo para todos os treinamentos e cursos realizados pela Unidade Integrada SESI SENAI no Juruá. Além disso, queremos contribuir trazendo profissionais qualificados para ministrar cursos, com o objetivo de aprimorar ainda mais a qualidade dos nossos produtos”, destacou.

Perla Borges, gerente da Unidade Integrada SESI SENAI de Cruzeiro do Sul, ressaltou a relevância da iniciativa. “Essa parceria representa um ganho significativo para o SENAI, a FIEAC, o Sindpan e, principalmente, para a população. Com uma estrutura de cozinha moderna e bem equipada, como a que temos no SENAI, conseguiremos entregar produtos de ainda mais qualidade”, afirmou.

O presidente do Sindpan também celebrou o acordo e demonstrou otimismo com os resultados. “Somos muito gratos pelo apoio do Sistema FIEAC e da Panimax. Acreditamos que essa parceria trará grandes avanços para a panificação regional, especialmente no que diz respeito à capacitação e à valorização da mão de obra local”, concluiu Mauro Cezar.