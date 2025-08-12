A apresentadora Sonia Abrão e seus colunistas surpreenderam o público nesta terça-feira (12/8) ao iniciarem o programa A Tarde é Sua chupando chupetas. A atitude foi tomada para repercutir uma tendência viral nas redes sociais, que começou na China, em que adultos usam o objeto infantil na tentativa de aliviar estresse e ansiedade.

Alerta de especialista

No programa, a psicóloga Susy Camacho fez um alerta sobre a nova moda. Para a especialista, o uso da chupeta por adultos pode causar uma regressão, estimulando momentos da vida em que a pessoa não tinha maturidade para lidar com frustrações. “É um momento de fuga, porque é esperado que a pessoa saiba lidar com as situações do seu cotidiano, então deveria encontrar outras formas para relaxar”, disse ela, sugerindo exercícios físicos e meditação.

A psicóloga também destacou os prejuízos físicos, como o desalinhamento dos dentes.

