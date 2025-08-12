12 de agosto de 2025
Universo POP
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira

Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta

A atitude inusitada foi para repercutir uma tendência viral nas redes sociais que promete aliviar estresse e ansiedade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A apresentadora Sonia Abrão e seus colunistas surpreenderam o público nesta terça-feira (12/8) ao iniciarem o programa A Tarde é Sua chupando chupetas. A atitude foi tomada para repercutir uma tendência viral nas redes sociais, que começou na China, em que adultos usam o objeto infantil na tentativa de aliviar estresse e ansiedade.

Reprodução/RedeTV!.

Alerta de especialista

No programa, a psicóloga Susy Camacho fez um alerta sobre a nova moda. Para a especialista, o uso da chupeta por adultos pode causar uma regressão, estimulando momentos da vida em que a pessoa não tinha maturidade para lidar com frustrações. “É um momento de fuga, porque é esperado que a pessoa saiba lidar com as situações do seu cotidiano, então deveria encontrar outras formas para relaxar”, disse ela, sugerindo exercícios físicos e meditação.

Veja o vídeo

A psicóloga também destacou os prejuízos físicos, como o desalinhamento dos dentes.

Fonte: Programa A Tarde é Sua e psicóloga Susy Camacho Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.