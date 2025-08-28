Humorista que sofreu tentativa de ‘censura’ vai fazer show no Acre; vendas estão abertas

O comediante Rodrigo Marques, conhecido por seu humor afiado e irreverente, volta ao Acre após seis anos para se apresentar no Gran Reserva, em Rio Branco, no próximo dia 14/09. Antes mesmo do show, ele já conquistou repercussão nacional com seus quatro especiais de comédia e fazer parte do sucesso do Comedy Centra, A Culpa é do Cabral.

Recentemente, Rodrigo viralizou nas redes sociais por uma resposta irônica a uma situação inusitada durante sua apresentação.

Durante uma show, uma pessoa na plateia comentou que uma piada sobre indígenas “pegou pesado”. Rodrigo Marques não hesitou e respondeu com seu humor característico, lembrando que o show de comédia é ficção e que piadas devem ser entendidas nesse contexto. Ele ainda comparou a situação a ficar bravo com um personagem de filme, reforçando que o humor é uma forma de entretenimento e interpretação.

A interação rápida e espirituosa chamou atenção nas redes sociais, rendendo comentários e compartilhamentos, e reafirma o estilo provocador que consagrou Rodrigo Marques no cenário nacional. O comediante é conhecido por suas piadas que desafiam convenções e abordam temas atuais com sarcasmo e ironia, sempre provocando reflexão e risadas.

Os ingressos para o show de Rodrigo Marques em Rio Branco já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site Ingresso.com.