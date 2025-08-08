8 de agosto de 2025
Substituindo Bocalom, Alysson participa de agenda com Lula em Rio Branco

Vice-prefeito Alysson Bestene acompanha agenda do presidente Lula em Rio Branco

O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, acompanhou nesta sexta-feira (8) a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital acreana, que incluiu visitas à Colônia Souza Araújo e à indústria da Cooperacre.

Vice-prefeito Alysson Bestene acompanha agenda do presidente Lula em Rio Branco/Foto: ContilNet

Durante o evento, Alysson ressaltou a relevância da parceria entre o governo federal e o estado para o desenvolvimento da Amazônia e a melhoria da infraestrutura local.

“É notório que nosso estado precisa do apoio da União, então, quando esses vêm para o nosso estado, em prol da população, em prol da região amazônica”, disse.

Alysson destacou que investimentos em rodovias, como a BR-364, são essenciais para garantir a integração entre regiões e facilitar o escoamento da produção, fortalecendo a economia local. Segundo ele, obras estruturantes e projetos que gerem emprego e renda são fundamentais para reduzir desigualdades e oferecer novas perspectivas à população.

“Aonde a gente tem essas diferenças, precisa ter essa sensibilidade, trazer investimentos para o nosso estado, o povo amazônico, principalmente no que diz respeito a rodovias, BR-364, recuperação, obras importantes para o desenvolvimento da cidade, que gerem oportunidade para as pessoas”, afirmou o vice-prefeito.

