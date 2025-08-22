22/08/2025
Universo POP
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”
Vídeo: filho de Gugu dá beijão em Cariúcha durante festa em São Paulo
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira
Lil Nas X é preso e levado para hospital após andar seminu
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas

Superliga Acreana completa 10 anos, promove campeonato com 64 times no Arena da Floresta e escolha da Musa 2025

Abertura da 10ª edição acontece no dia 17 de setembro na Arena da Floresta, com entrada gratuita

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Superliga Acreana de Futebol realiza, no dia 17 de setembro, às 18h, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, a abertura da 10ª edição 2025 do maior campeonato de futebol do Acre com entrada gratuita para celebrar os 10 anos do maior evento esportivo amador do estado.

A cerimônia contará com a escolha da Musa Superliga e Miss Simpatia Superliga 2025.

Abertura da 10ª edição acontece no dia 17 de setembro na Arena da Floresta, com entrada gratuita/Foto: Reprodução

Todos os anos, a Musa da Superliga eleita se torna a embaixadora do evento, participa de toda a programação oficial e cumpre um ano de reinado, representando o futebol em concursos, desfiles e eventos diversos.

Alem disso, a vencedora receberá um prêmio de R$ 10 mil mais carteira de habilitação categoria C. Já a “Miss Simpatia”, ganhará um IPhone 15, e o terceiro lugar, mil reais.

Nesta edição, o campeonato de futebol reúne 64 times de futebol de todo o estado com mais de 1500 atletas em campo. A competição é totalmente gratuita, cheia de emoção e espírito esportivo.

O time campeão leva R$ 15 mil e o Troféu Superliga 2025; o segundo, R$ 6 mil; o terceiro, R$ 4 mil, e o quarto lugar, R$ 3 mil reais.

Superliga Acreana completa 10 anos, promove campeonato com 64 times no Arena da Floresta e escolha da Musa 2025/Foto: Reprodução

No mesmo dia, ocorre também a final da 14º edição 2024, ambas apoiadas pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e empresas parceiras.

“Estamos comemorando dez anos levando esporte, inclusão, temos muitas histórias de superação e de mudanças na vida de jovens e adolescentes por meio do esporte. Preparamos uma programação para celebrar essa edição superespecial, reunindo abertura do campeonato de futebol, shows incríveis, escolhas da “Musa Superliga”, “Miss Simpatia Superliga”, experiências dos nossos parceiros, muita diversão e uma experiência única da nossa cidade”, destaca o presidente da Superliga, Nedson Mendes.

A Superliga 2025 se consolida como o maior campeonato de futebol amador da Amazônia, mobilizando milhares de atletas, torcedores, comunidades, influenciadores e marcas em torno do esporte e da cultura regional.

SERVIÇO

⚽️ Evento: Abertura da 10ª edição da Superliga de Futebol Acreano
🗓️ Dia: 17 de setembro, às 18h
🏟️ Local: Arena da Floresta, Rio Branco/AC

Assessoria de imprensa e comunicação:

Fernando Santos
📱(68) 992222-9764

Instagram:
@nedson_superliga

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.