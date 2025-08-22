Superliga Acreana completa 10 anos, promove campeonato com 64 times no Arena da Floresta e escolha da Musa 2025

A Superliga Acreana de Futebol realiza, no dia 17 de setembro, às 18h, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, a abertura da 10ª edição 2025 do maior campeonato de futebol do Acre com entrada gratuita para celebrar os 10 anos do maior evento esportivo amador do estado.

A cerimônia contará com a escolha da Musa Superliga e Miss Simpatia Superliga 2025.

Todos os anos, a Musa da Superliga eleita se torna a embaixadora do evento, participa de toda a programação oficial e cumpre um ano de reinado, representando o futebol em concursos, desfiles e eventos diversos.

Alem disso, a vencedora receberá um prêmio de R$ 10 mil mais carteira de habilitação categoria C. Já a “Miss Simpatia”, ganhará um IPhone 15, e o terceiro lugar, mil reais.

Nesta edição, o campeonato de futebol reúne 64 times de futebol de todo o estado com mais de 1500 atletas em campo. A competição é totalmente gratuita, cheia de emoção e espírito esportivo.

O time campeão leva R$ 15 mil e o Troféu Superliga 2025; o segundo, R$ 6 mil; o terceiro, R$ 4 mil, e o quarto lugar, R$ 3 mil reais.

No mesmo dia, ocorre também a final da 14º edição 2024, ambas apoiadas pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e empresas parceiras.

“Estamos comemorando dez anos levando esporte, inclusão, temos muitas histórias de superação e de mudanças na vida de jovens e adolescentes por meio do esporte. Preparamos uma programação para celebrar essa edição superespecial, reunindo abertura do campeonato de futebol, shows incríveis, escolhas da “Musa Superliga”, “Miss Simpatia Superliga”, experiências dos nossos parceiros, muita diversão e uma experiência única da nossa cidade”, destaca o presidente da Superliga, Nedson Mendes.

A Superliga 2025 se consolida como o maior campeonato de futebol amador da Amazônia, mobilizando milhares de atletas, torcedores, comunidades, influenciadores e marcas em torno do esporte e da cultura regional.

SERVIÇO

⚽️ Evento: Abertura da 10ª edição da Superliga de Futebol Acreano

🗓️ Dia: 17 de setembro, às 18h

🏟️ Local: Arena da Floresta, Rio Branco/AC

