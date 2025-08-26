Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão

Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, quebrou o silêncio após ser flagrada conversando com Rodrigo Silva, filho caçula de Fausto Silva, durante uma festa em São Paulo. O registro aconteceu no aniversário de João Silva, irmão do jovem, na semana passada, e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (25/8), em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a influenciadora explicou que não há nada além de amizade entre ela e Rodrigo.

“A internet vê maldade em tudo. E fofoca é isso, é o que as pessoas querem ver e repercute na internet. Querendo ou não, a gente está exposto a isso e tem que saber lidar”, afirmou.

Ela ainda garantiu que a conversa não passou de uma interação casual, já que eles se conheceram apenas naquela noite.

Término com Benício Huck

O nome de Duda Guerra já havia sido destaque meses atrás, quando ela terminou o namoro com Benício Huck, de 17 anos. O relacionamento chegou ao fim em maio, após rumores e polêmicas envolvendo influenciadoras.

Na ocasião, Duda reforçou que a relação não teria volta:

“A gente está bem, cada um está seguindo seu próprio caminho agora. Como eu falei, a gente não se fala mais e já foi tudo esclarecido sobre essa situação, a gente não pensa em voltar.”

📌 Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet Notícias