12 de agosto de 2025
Tatuadores de Rio Branco brilham na Expo Rondônia Tattoo Festival com 14 troféus

Grupo de Rio Branco apresentou 22 trabalhos e foi premiado em diversas categorias

Nove tatuadores de Rio Branco se destacaram na 5ª edição da Expo Rondônia Tattoo Festival, realizada entre os dias 8 e 10 de agosto, em Porto Velho (RO). Ao todo, o grupo apresentou 22 trabalhos e conquistou 14 troféus, distribuídos entre as categorias de primeiro, segundo e terceiro lugar.

O evento, sediado no espaço Bingool, reuniu artistas de diversas regiões do país e contou com competições de tatuagem, apresentações musicais, atividades culturais, concurso Miss Tattoo, exposição de carros antigos e outras atrações.

Grupo de Rio Branco apresentou 22 trabalhos e foi premiado em diversas categorias/Foto: Reprodução

De acordo com Ellayne Cavalcante, representante da empresa responsável pela caravana acreana, a presença no festival foi fruto de um ano de preparação. Ela ressaltou que a convenção proporcionou aos artistas contato com profissionais renomados e jurados premiados nacional e internacionalmente, possibilitando o recebimento de avaliações técnicas, a troca de experiências, o aprendizado de novas técnicas e a ampliação de redes de contato.

Ellayne também destacou que o resultado da participação vai além das premiações, já que os tatuadores puderam se testar e superar desafios em um ambiente competitivo e profissional.

Durante o evento, a comitiva aproveitou para divulgar a 1ª Expo Tatu RBR, que será realizada nos dias 8 e 9 de agosto de 2026, no AFA, em Rio Branco. A expectativa é reunir artistas de diferentes estados e consolidar a primeira convenção de tatuagem da capital acreana.

