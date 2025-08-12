Tatuadores de Rio Branco brilham na Expo Rondônia Tattoo Festival com 14 troféus

Nove tatuadores de Rio Branco se destacaram na 5ª edição da Expo Rondônia Tattoo Festival, realizada entre os dias 8 e 10 de agosto, em Porto Velho (RO). Ao todo, o grupo apresentou 22 trabalhos e conquistou 14 troféus, distribuídos entre as categorias de primeiro, segundo e terceiro lugar.

O evento, sediado no espaço Bingool, reuniu artistas de diversas regiões do país e contou com competições de tatuagem, apresentações musicais, atividades culturais, concurso Miss Tattoo, exposição de carros antigos e outras atrações.

De acordo com Ellayne Cavalcante, representante da empresa responsável pela caravana acreana, a presença no festival foi fruto de um ano de preparação. Ela ressaltou que a convenção proporcionou aos artistas contato com profissionais renomados e jurados premiados nacional e internacionalmente, possibilitando o recebimento de avaliações técnicas, a troca de experiências, o aprendizado de novas técnicas e a ampliação de redes de contato.

Ellayne também destacou que o resultado da participação vai além das premiações, já que os tatuadores puderam se testar e superar desafios em um ambiente competitivo e profissional.

Durante o evento, a comitiva aproveitou para divulgar a 1ª Expo Tatu RBR, que será realizada nos dias 8 e 9 de agosto de 2026, no AFA, em Rio Branco. A expectativa é reunir artistas de diferentes estados e consolidar a primeira convenção de tatuagem da capital acreana.