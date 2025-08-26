Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs

26/08/2025
Cantora e jogador de futebol americano publicaram fotos do noivado nas redes sociais

A cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, equipe da NFL estão noivos. A artista e o atleta, estão juntos desde setembro de 2023, pouco depois de Travis revelar que foi a um dos shows da “The Eras Tour” e queria ter conhecido a cantora pessoalmente para entregar uma pulseira da amizade com seu número de telefone.

Taylor Swift e Travis Kelce estão noivos
Foto: Reprodução | Redes sociais

“Sua professora de Inglês e seu professor de Educação Física vão se casar”, escreveu Swift na legenda da publicação. Na primeira foto, Travis aparece ajoelhado na frente da cantora, em um jardim. Nas imagens seguintes, que incluem uma imagem focada no anel de noivado, os dois parecem abraçados, no mesmo local.

Há algumas semanas, Taylor concedeu uma rara entrevista durante participação no podcast “New Heights”, apresentado por Travis e pelo irmão Jason Kelce, ex-jogador da NFL. A cantora, que é dona de 14 prêmios Grammy, anunciou o lançamento do 12º álbum de estúdio, intitulado “The Life of a Showgirl”, além de detalhar como conseguiu comprar os masters dos primeiros álbuns de volta e fazer revelações sobre o início do relacionamento.

