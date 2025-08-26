26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce

Cantora revelou novidade com publicação divertida nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A cantora Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (26) que está noiva do jogador da NFL Travis Kelce. A novidade foi revelada em uma publicação nas redes sociais, onde a artista apostou em referências divertidas para compartilhar o momento especial com os fãs.

“A sua professora de inglês e o seu professor da academia vão se casar”, escreveu Taylor na legenda, fazendo alusão às brincadeiras dos fãs que a comparam a uma professora e Travis a um personal trainer.

Nas imagens publicadas, o casal aparece em um bosque florido. Em uma das fotos, a cantora exibe o anel de noivado recebido do atleta.

Reprodução/Instagram

Do romance ao noivado

O relacionamento dos dois veio a público em outubro de 2023, após Kelce dar o primeiro passo e comparecer a um show da The Eras Tour, em julho do mesmo ano. Desde então, Taylor e Travis se tornaram um dos casais mais comentados da música e do esporte.

Taylor no Brasil?

A estrela pop deve desembarcar no Brasil em setembro para acompanhar o jogo da NFL, marcado para o dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida será entre Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs, equipe de Travis Kelce.

A expectativa é que Taylor esteja presente em um dos camarotes para prestigiar o noivo, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

📌 Fonte: redes sociais oficiais de Taylor Swift/ Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.