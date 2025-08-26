Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce

A cantora Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (26) que está noiva do jogador da NFL Travis Kelce. A novidade foi revelada em uma publicação nas redes sociais, onde a artista apostou em referências divertidas para compartilhar o momento especial com os fãs.

“A sua professora de inglês e o seu professor da academia vão se casar”, escreveu Taylor na legenda, fazendo alusão às brincadeiras dos fãs que a comparam a uma professora e Travis a um personal trainer.

Nas imagens publicadas, o casal aparece em um bosque florido. Em uma das fotos, a cantora exibe o anel de noivado recebido do atleta.

Do romance ao noivado

O relacionamento dos dois veio a público em outubro de 2023, após Kelce dar o primeiro passo e comparecer a um show da The Eras Tour, em julho do mesmo ano. Desde então, Taylor e Travis se tornaram um dos casais mais comentados da música e do esporte.

Taylor no Brasil?

A estrela pop deve desembarcar no Brasil em setembro para acompanhar o jogo da NFL, marcado para o dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida será entre Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs, equipe de Travis Kelce.

A expectativa é que Taylor esteja presente em um dos camarotes para prestigiar o noivo, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

📌 Fonte: redes sociais oficiais de Taylor Swift/ Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet Notícias