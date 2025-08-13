TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma

O TikTok quebrou o silêncio sobre o polêmico banimento das contas do influenciador Hytalo Santos. Em resposta enviada ao portalLeoDias, a plataforma esclareceu que o primeiro perfil do criador de conteúdo digital foi removido ainda em abril do ano retrasado, e uma segunda conta, criada posteriormente, também foi derrubada em junho deste ano. Ou seja, bem antes da repercussão que trouxe à tona graves acusações contra o influenciador. A empresa destacou que não pode divulgar detalhes específicos das notificações, pois o processo corre em segredo de Justiça.

“Primeiramente, é importante esclarecer que a conta original de Hytalo Santos foi banida em abril de 2023. Infelizmente, não podemos detalhar as notificações, pois o processo em que elas são mencionadas é datado de 2023, antes da abertura das investigações contra Hytalo Santos, e corre em segredo de Justiça. Vale destacar ainda que, após o banimento da conta original de Hytalo Santos, identificamos e removemos outra conta em junho de 2025, muito antes do documentário ir ao ar”, diz um dos representantes da rede social. Ainda que o banimento definitivo só tenha vindo em 2023, o histórico de violações do influenciador já vinha se acumulando desde o ano anterior. Segundo apuração da Coluna Tácio Lorran, do Metrópoles, Hytalo teria sido notificado nada menos que 144 vezes por infringir as diretrizes da plataforma. As infrações envolvem desde conteúdos sensíveis, como autolesão e transtornos alimentares, até denúncias graves relacionadas à segurança de menores, bullying, assédio e nudez. Mesmo diante desse extenso histórico, Santos teria alegado surpresa ao ter sua conta excluída e chegou a entrar com uma ação judicial pedindo R$ 50 mil por danos morais. O TikTok, porém, rebateu com firmeza, acusando o influenciador de má-fé e apontando que ele recorreu à Justiça diversas vezes, por meio de diferentes advogados, tentando reverter o banimento com o mesmo pedido. Embora tenha conseguido uma liminar para retornar à rede, a Justiça de São Paulo condicionou a reativação à exclusão de vídeos que colocavam menores em risco. O prazo para remoção não foi cumprido, e a empresa solicitou a cassação da liminar, tendo a conta suspensa novamente.