TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma

O TikTok quebrou o silêncio sobre o polêmico banimento das contas do influenciador Hytalo Santos. Em resposta enviada ao portalLeoDias, a plataforma esclareceu que o primeiro perfil do criador de conteúdo digital foi removido ainda em abril do ano retrasado, e uma segunda conta, criada posteriormente, também foi derrubada em junho deste ano. Ou seja, bem antes da repercussão que trouxe à tona graves acusações contra o influenciador. A empresa destacou que não pode divulgar detalhes específicos das notificações, pois o processo corre em segredo de Justiça.
